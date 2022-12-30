台東男子疑債務糾紛遭毆打致死 警逮涉案10人送辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣陳姓男子不滿李姓男子向他借錢未還，前天約到自家談判，夥同9名友人涉嫌綁住李雙手毆打，見李倒下後逃逸，李全身多處外傷被送醫不治。陳稱動手教訓，沒想到下手太重，警方拘提10人依傷害致死、妨害自由罪移送。

警方調查，25歲陳姓男子與21歲李姓男子均無業，雙方認識多年，有債務糾紛，陳前天上午約李從台東市到他卑南鄉太平路租屋處談判，找來9名男女助陣，以尼龍繩綑綁李雙手，徒手及拿藤條、水管毆打。

昨天下午3點多，陳撥打119指有人倒在家中浴室門口沒有呼吸、心跳，消防局勤務中心線上指導施以心肺復甦術（CPR），救護員趕到接手急救時僅陳在場，檢查李已無生命跡象，送醫搶救不治，因李全身多處外傷，雙手被綁尼龍繩，通報警方，員警到場時陳已離開。

警方檢視遺體傷勢研判遭施暴，報請檢察官相驗查明死因，發現浴室洗手台破碎，懷疑曾發生打鬥，封鎖現場採證，調閱監視器追查，鎖定陳逃到友人住處，3小時後拘提到案，陸續查獲九名同夥。

陳稱，李當兵時向多名朋友借錢，每次數千至數萬元，累積10多萬元，其中向他借9萬元沒還，他只是出手教訓，沒想到下手太重，發現李沒氣息後報案。9人均否認動手，稱在旁觀看，警方尚在釐清是否施暴。

台東警分局將涉案的25歲陳姓男子及9名共犯拘提，訊後依傷害致死及妨害自由等罪移送地檢署偵辦。圖／台東警分局提供
台東警分局將涉案的25歲陳姓男子及9名共犯拘提，訊後依傷害致死及妨害自由等罪移送地檢署偵辦。圖／台東警分局提供
台東縣卑南鄉太平路一間民宅昨天傳出命案，警方據報封鎖現場並進行採證。圖／台東警分局提供
台東縣卑南鄉太平路一間民宅昨天傳出命案，警方據報封鎖現場並進行採證。圖／台東警分局提供

台東 浴室 監視器

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