台中豐原工廠火警 民政局長：死傷的都是養家活口的人

台中市豐原昨晚發生工廠倉庫火警，送中國醫藥大學附設醫院搶救的3人2死1重傷。從家屬口中可知，他們都是為工廠加班中發生意外。其中家住苗栗卓蘭的張姓死者育有1歲小孩，張的父母認屍時，還因死者的臉都已燻黑，表示難以認清，得從其他特徵進一步確定。

張母探視過後，獨自在急診室外的走廊下，神情悲悽。她說，兒子（33歲）經常加班，聽說最近是因為工廠要搬，他加班負責油漆工作，原本說是晚上9時要回家，未料等來的是噩耗。

另名急救中的黃姓男子的外甥接到消息趕到醫院急診室，他說，舅舅（46歲）單獨照顧讀國小的兒子和讀幼稚園的女兒，在這家電風扇工廠負責馬達組裝工作，據知昨晚是加班。

市長盧秀燕晚間到豐原了解情況後，又轉赴中國醫藥大學附設醫院慰問死傷者家屬，探視後交待相關工作後即行離去。衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋、新聞局長鄭照新探視家屬後說，因為出事工廠正整修，所以送醫3人都留下加班。吳世瑋說，3人都尚年輕，並是正當要養家活口的人。