工廠大火奪4命！兒子臉燻黑 父母難辨：剛結婚有1歲兒

下個月就要過年了，台中市豐原區東洲路雅速達工廠火警奪走4命，也讓4個家庭團圓夢碎。有死者家屬趕到醫院時，因為兒子臉已被燻黑無法辨識，當場痛哭失聲癱軟在地。重傷者黃姓男子插管搶救中，黃的外甥說，黃單獨照顧讀國小兒子與幼稚園女兒，未來該怎麼辦？

雅速達生產專供工廠、營業場所使用的通風、排煙設備，位於東洲路的工廠屬於倉庫，台中市都發局表示，該工廠位於都市計畫區農業區，初判屬於違章工廠，將依規定違章查報處理。經發局表示，失火工廠未辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。

火警發生後，4名獲救時已無呼吸心跳的員工與2名傷者，分別送往豐原醫院、慈濟醫院與中國附醫，該公司負責人陸續前往醫院探視，面對記者詢問，不發一語離開。豐原區公所人員也分別到豐原、慈濟醫院，慰問死者家屬。

33歲張姓男子獲救後已無呼吸心跳，送中國附醫急救仍不治。張的父母趕赴醫院時，發現兒子的臉已燻黑，根本無從辨識，當場痛哭失聲。家屬透露，張姓男子剛結婚，還有個1歲的孩子，卻發生不幸的事。41歲賴姓男子同樣送中國附醫，也宣告不治。

同樣送中國附醫的46歲黃姓男子吸入性嗆傷等，目前插管搶救中。黃的外甥趕到醫院探視，他說，黃單獨照顧讀國小的兒子和讀幼稚園的女兒，平常在這家電風扇工廠負責馬達組裝工作，不知為何發生這樣的事。

送慈濟醫院的29歲黃姓男子，到院時已無呼吸心跳。父母抵達急診室時泣不成聲，直呼「怎麼辦」，黃母哭到全身癱軟，甚至得坐輪椅。