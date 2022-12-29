影／7旬翁登山不慎跌落山谷 靠電話GPS定位撿回一命

74歲簡姓男子今早在古坑茶園步道行走，不慎失足跌落山坡，右腳腳踝扭傷無法行走，馬上打119求救，消防人員鎖定電話GPS定位，出動空拍機找尋無果，出動25人搜救，在下午3點30分發現簡男，並送往台大醫院斗六分院治療，撿回一命。

雲林縣消防局今早9點44分接獲簡姓男子報案，簡男說自己在古坑茶園步道行走，不慎跌落山坡，右腳踝扭傷無法行走，消防局利用行動電話GPS定位系統，取得簡男座標位置，出動空拍機及第一大隊、古坑分隊及公園分隊人車前往救援，共出動4輛消防車輛、2部救護車、25名消防及義消。

消防隊員說，簡男行經路線不是一般步道路線，無明顯路徑可直達，出動空拍機搜尋無果，立即決定兵分兩路上山冒險挺進，但因無明確位置且路況艱險，直到下午3點30分才確認簡男位置，架設繩索下切闢路，把簡男揹到步道，由救護車送往台大醫院斗六分院治療。

簡男下午6點58被消防隊員揹下山，在步道搭乘救護車下山，晚上7點12分抵達台大醫院斗六分院，檢查傷勢僅右腳腳踝捏傷，無生命大礙。雲林縣消防局呼籲，登山應做好完整規畫，且通訊設備需具定位功能，才能在危急時刻提升救援效率。