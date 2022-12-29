送便當找路被認為是在逼車 台中男被老外拖下車痛毆
台中市陳姓男子近午開車送便當經過太平區中山路2段時，與同向騎機車的一名美籍男子發生行車糾紛，該名美籍男子涉嫌將陳拖出車外毆打，造成陳的頭臉和四肢多處擦挫傷。
陳報警後，在醫院製作筆錄，指控該名柯姓美籍男子（49歲）對他施暴，並提出傷害、妨害自由、殺人未遂等告訴。柯姓美籍男子坦承毆打陳，但指是陳故意逼車。他人尚在派出所等候友人抵達，目前尚未相對提告。
警方初步調查，陳姓男子（26歲）因為送便當要找路，可能車子因有稍停或偏向等動作，致造成柯姓美籍男子誤會，以為是在故意逼車，並在陳男車子停下時衝上理論，並將陳拉下車毆打。
陳對自己莫名被打十分氣憤，並認為再怎麼樣也不能動手打人。有人把他受傷的照片貼上網，當時他的嘴角流血，腳亦受擦挫傷。
警方說，遇有行車糾紛應報警處理，如有違法脫序行為發生必嚴予究辦，目前已調得相關監視器，將盡速釐清案情。
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