快訊

又傳公車撞行人！北市信義區男子頭部破裂 身分待查急送醫

高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

高端、基亞涉內線交易 檢調搜索16處涉嫌人陸續到案

送便當找路被認為是在逼車 台中男被老外拖下車痛毆

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓男子近午開車送便當經過太平區中山路2段時，與同向騎機車的一名美籍男子發生行車糾紛，該名美籍男子涉嫌將陳拖出車外毆打，造成陳的頭臉和四肢多處擦挫傷。

陳報警後，在醫院製作筆錄，指控該名柯姓美籍男子（49歲）對他施暴，並提出傷害、妨害自由、殺人未遂等告訴。柯姓美籍男子坦承毆打陳，但指是陳故意逼車。他人尚在派出所等候友人抵達，目前尚未相對提告。

警方初步調查，陳姓男子（26歲）因為送便當要找路，可能車子因有稍停或偏向等動作，致造成柯姓美籍男子誤會，以為是在故意逼車，並在陳男車子停下時衝上理論，並將陳拉下車毆打。

陳對自己莫名被打十分氣憤，並認為再怎麼樣也不能動手打人。有人把他受傷的照片貼上網，當時他的嘴角流血，腳亦受擦挫傷。

警方說，遇有行車糾紛應報警處理，如有違法脫序行為發生必嚴予究辦，目前已調得相關監視器，將盡速釐清案情。

台中市陳姓男子被毆，腳亦有擦挫傷。圖／取自臉書爆料公社
台中市陳姓男子被毆，腳亦有擦挫傷。圖／取自臉書爆料公社
台中市陳姓男子被毆，造成眼睛瘀青、嘴角流血。圖／取自臉書爆料公社
台中市陳姓男子被毆，造成眼睛瘀青、嘴角流血。圖／取自臉書爆料公社
柯姓美籍男子涉嫌拖人下車施暴。圖／取自臉書爆料公社
柯姓美籍男子涉嫌拖人下車施暴。圖／取自臉書爆料公社

延伸閱讀

抓包老公手機藏淫穢裸照！人妻機場動手痛毆 被捕下場慘了

罰鍰預計將調高　不禮讓行人、嚴重超速、惡意逼車為道交條例修正3重點

痛毆男大生之前曾砸車、打斷人下巴 台中「超跑惡煞」再判6月

藉故慶生約男外出痛毆逼吐錢 雙北3男2女落網送辦

相關新聞

影／二樓濃煙密布！台中豐原工廠火警 傳4人受困警消搶救中

今晚7點36分，台中市豐原區東洲路186巷一處工廠竄出火警，二樓濃煙密布，一度傳出二樓有4人受困，消防隊現場佈水線滅火，...

台南關廟森林公園步道傳火警 滅火後發現一具男焦屍

台南市救災救護指揮中心今天下午4時許據報有火警，調派人車到場救援，經消防人員持滅火器滅火，發現一具焦屍且已明顯死亡，歸仁...

街友被偷300元…警逮竊賊後折返找人 見街友臉色發白急送醫

台北市一名陳姓男子，在萬華區見到路邊一名余姓男子倒臥在路邊，臉色蒼白、行動不便，陳男就下手行竊，偷了余男口袋裡的現金30...

天冷除濕機當暖器用冒濃煙 嘉市老婦嗆傷身亡

最近天氣寒冷，嘉義地區3天就有近20件死亡相驗案件，死因大都與寒冷相關，其中1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結...

屏東6旬男登干卓連峰 遭落石擊中墜谷無生命跡象

屏東一支12人登山隊到南投攀登干卓連峰，侯姓隊員疑遭落石擊中摔落20米深邊坡，同行隊友下切查看，發現他已無生命跡象，以睡...

開車彎身撿打火機GG了 大貨車開進宜蘭水田裡側翻

宜蘭縣員山鄉金古一路120號附近今天上午發生大貨車翻車意外，經查潘姓男子一邊開車，一邊想撿拾車上掉落的打火機，在彎腰撿拾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。