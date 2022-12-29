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街友被偷300元…警逮竊賊後折返找人 見街友臉色發白急送醫

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名陳姓男子，在萬華區見到路邊一名余姓男子倒臥在路邊，臉色蒼白、行動不便，陳男就下手行竊，偷了余男口袋裡的現金300元，雖然萬華警方快速逮到陳男，當折返回去找余男時，余身體不適送醫急救，院方宣告死亡。

據了解，街友余男（65歲）本月26日下午3點多時，路倒在艋舺公園內，這時一旁有竊盜前的陳男（44歲）經過，見到余男臉色發白，腿腳有舊疾行動不便，就上前偷了余男口袋中僅有的300元現金。

萬華警分局龍山派出所員警立即巡落陳男，將他逮捕，只是當員警在近5點時，要找余男做被害人筆錄時，余雖然身上包裹著棉被，但臉色發白，情況不對勁，趕緊將他送醫。

院方在近1小時後，宣布余男急救無效，經萬華警方鑑識小組到場勘驗，排除外力介入。余男家屬對於余男死因沒有意見，初步診斷是心因性休克死亡。陳男在警詢後也依竊盜罪嫌送辦。

萬華分局外觀照。圖／報系資料照
萬華分局外觀照。圖／報系資料照

竊盜 艋舺 北市 街友

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