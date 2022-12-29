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屏東6旬男登干卓連峰 遭落石擊中墜谷無生命跡象

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

屏東一支12人登山隊到南投攀登干卓連峰，侯姓隊員疑遭落石擊中摔落20米深邊坡，同行隊友下切查看，發現他已無生命跡象，以睡袋包裹遺體，對外求援；但山區天候不佳，空勤今無法出動，南投消防局已組成地面搜救隊挺進事故點。

據了解，該支12人登山隊26從屏東到南投攀登干卓連峰挑戰18連峰，未料今天上午行經13連峰時，64歲侯姓隊員疑遭落石擊中後，摔落20米深邊坡，同行隊友急忙下切救人，但侯男因頭部受創，已失去呼吸心跳，急忙通報119。

南投縣消防局指出，今天上午10時許獲報，干卓萬群峰的13連峰處有山友遭落石擊中墜谷，已無生命跡象，經評估，徒步行走路途遙遠，為利搶救時效，立刻申請空勤前往事故點吊掛，但因山區天候狀況不佳、雲層太厚，直升機無法出勤。

消防局第三大隊隨即動員組成8人地面搜救隊，已從仁愛武界登山口挺進事故點，第三大隊長林正宜說，該登山隊目前已先用睡袋覆蓋侯男等候救援，但入冬低溫，且路途遙遠，搜救隊從地面挺進至少要1.5天，預估最快明晚才能抵達。

南投縣消防局則表示，報案者今通報，事故點旁有塊平地可供直升機吊掛，明天上午仍會請求空勤支援，若天候允許就前往評估場地，並進行吊掛，若場地不允許，就改由直升機接駁搜救隊員至事故點附近，就近前往，盼縮短救援時程。

而卓社大山「18連峰」於本月中旬也曾傳山域事故，一名曾姓登山隊員於15至16連峰不慎摔落70米深邊坡，一度失聯，還好被路過山友發現，且意識清楚，經搜救隊陸空接駁救人，成功將他吊掛下山，送醫治療後生命無礙，幸運獲救。

卓社大山「18連峰」於15至16連峰在本月中旬也曾傳山域事故，但經搜救隊陸空接駁成功救人。圖／南投縣消防局提供
卓社大山「18連峰」於15至16連峰在本月中旬也曾傳山域事故，但經搜救隊陸空接駁成功救人。圖／南投縣消防局提供
卓社大山「18連峰」於15至16連峰在本月中旬也曾傳山域事故，但經搜救隊陸空接駁成功救人。圖／南投縣消防局提供
卓社大山「18連峰」於15至16連峰在本月中旬也曾傳山域事故，但經搜救隊陸空接駁成功救人。圖／南投縣消防局提供

南投 直升機 屏東 山友

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