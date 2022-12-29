快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

天冷除濕機當暖器用冒濃煙 嘉市老婦嗆傷身亡

中央社／ 嘉義市29日電

嘉義1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結果冒煙起火，家屬發現送醫急救仍不治。示意圖／Ingimage
嘉義1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結果冒煙起火，家屬發現送醫急救仍不治。示意圖／Ingimage

最近天氣寒冷，嘉義地區3天就有近20件死亡相驗案件，死因大都與寒冷相關，其中1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結果冒煙起火，家屬發現送醫急救仍不治。

檢警今天表示，78歲林姓老婦人25日晚上在1樓臥室睡覺，因天氣寒冷，開啟除濕機當作電暖器使用，並放在床尾，不過，同日清晨在2樓睡覺的兒子及媳婦聞到燒焦味驚醒，到1樓查看，發現林姓老婦人臥室有濃煙冒出。

檢警指出，因房間鎖住，老婦人兒子持備用鑰匙開門，結果出現閃燃後，整個房間濃煙密布，發現老婦人躺在床旁地板上，身體未遭燒傷，但已陷入昏迷，兒子隨即救出母親，並施作心肺復甦術（CPR）及撲滅火勢，並通報消防局救護。

救護車到場時，老婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍不治，檢警相驗，死因為嗆傷，濃煙吸入導致呼吸道灼傷，進而造成呼吸衰竭。

檢方表示，最近天氣寒冷，自27日起，一連3天，嘉義地檢署累計的死亡相驗案件近20件，大都是年齡較大，又患有心血管疾病者居多。

檢方指出，嘉義縣溪口鄉27日就發生一對母子分別陳屍在屋內外，相驗後初步研判56歲的兒子因寒冷引起心肌梗塞死在床上多日，臉及手腳已發黑，其高齡87歲則死在後門外，頭部有外傷，為跌倒所致。

嘉義 除濕機 低溫

延伸閱讀

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

嘉市YouBike、電動公車優惠延到明年中 這樣騎和搭免費

嘉市觀光夯！旅宿銷售增近3成 福容飯店傳有望明年開幕

相關新聞

台南關廟森林公園步道傳火警 滅火後發現一具男焦屍

台南市救災救護指揮中心今天下午4時許據報有火警，調派人車到場救援，經消防人員持滅火器滅火，發現一具焦屍且已明顯死亡，歸仁...

街友被偷300元…警逮竊賊後折返找人 見街友臉色發白急送醫

台北市一名陳姓男子，在萬華區見到路邊一名余姓男子倒臥在路邊，臉色蒼白、行動不便，陳男就下手行竊，偷了余男口袋裡的現金30...

天冷除濕機當暖器用冒濃煙 嘉市老婦嗆傷身亡

最近天氣寒冷，嘉義地區3天就有近20件死亡相驗案件，死因大都與寒冷相關，其中1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結...

屏東6旬男登干卓連峰 遭落石擊中墜谷無生命跡象

屏東一支12人登山隊到南投攀登干卓連峰，侯姓隊員疑遭落石擊中摔落20米深邊坡，同行隊友下切查看，發現他已無生命跡象，以睡...

開車彎身撿打火機GG了 大貨車開進宜蘭水田裡側翻

宜蘭縣員山鄉金古一路120號附近今天上午發生大貨車翻車意外，經查潘姓男子一邊開車，一邊想撿拾車上掉落的打火機，在彎腰撿拾...

高雄輕軌打卡景點龍貓隧道「出撞況」 婦人闖軌道拍照遭撞上

高雄輕軌列車昨天上午８時許才被一名程姓單車騎士撞上，幸程男沒有受傷，今下午1時58分許，又有一名48歲梁姓女子闖入美術館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。