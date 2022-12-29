高雄輕軌打卡景點龍貓隧道「出撞況」 婦人闖軌道拍照遭撞上

高雄輕軌列車昨天上午８時許才被一名程姓單車騎士撞上，幸程男沒有受傷，今下午1時58分許，又有一名48歲梁姓女子闖入美術館區間軌道，當時列車行駛而過，梁女遭列車輕微碰撞後跌倒，沒造成受傷，是否違規由捷運公司進一步釐清。

警方表示，梁女當時在俗稱「龍貓隧道」的美術館站區間拍照，疑似跨越軌道時，沒注意後方列車駛來，閃躲時被列車輕微碰撞跌倒，幸未造成傷害，無需送醫，輕軌車廂並未受損，詳細原因待進一步釐清。

昨天上午8時50分許，輕軌列車也與一名71歲程姓騎士發生車禍，程男未注意輕軌號誌，闖入鹽埕區北斗街軌道，與行駛而過的列車發生碰撞，程男在警方到場前卻「肇事逃逸」。

鼓山警分局獲報後，沿途調閱監視器畫面，歷經約1個半小時，火速在鹽埕區一帶找到「肇事逃逸」的程男，他供稱當時他起步時還是綠燈，騎到快到軌道時，沒注意到號誌已變成紅燈，發現輕軌列車經過時煞車不及才肇事，但闖越輕軌軌道，也被高捷公司開罰，預計收下1500至7500元罰單。