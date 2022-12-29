北市強打假求職詐騙 結合人力銀行下架可疑徵才資訊

2022年爆發海外柬埔寨詐騙案，引發全國社會關注，台北市警察局加強對海外詐騙的查緝與預防，更與104、1111及518等人力銀行公司建立窗口及通報機制，一旦有詐騙民眾加入詐騙集團嫌疑，調查屬實會立刻下架徵才資訊，確保民眾避免遭詐。

根據台北市警察局統計，今年1至11月止，台北市假求職詐騙案類發生276件，已破獲270件，其中海外詐騙案，截至12月底，共受理民眾報稱親友赴柬埔寨打工遭限制人身自由案件27件34人，台北市刑大與警分局合組專案小組，循線破獲14件詐騙集團組織案件，逮捕38人，目前仍在繼續追緝。

警察局指出，民眾報案海外詐騙案，警方除依通報程序協助報案人致電外交部急難救助專線，由外交部媒介被害人返台事宜外，更會以「特殊刑案」案類管制，被害人返國後釐清查證是否有不法集團介入仲介事宜。

另外針對網路刊登高薪、高獲利的不實人力招募廣告，加強網路巡邏過濾篩選，蒐集相關事證清查是否涉及幫派，積極查緝在台招募成員。

目前台北市警察局根據刑事局提供出境柬埔寨國人名單，逐一進行家戶訪查及犯罪預防宣導，發掘潛在被害人。同時針對FB、IG可疑貼文，上傳165反詐騙系統，移請資訊科轉美商臉書公司亞太區法務代表轉美國總公司辦理下架作業。

警方提醒民眾，對網路徵才公司多查、多問、多存疑，別被高薪、輕鬆工作字眼欺騙，面試前先知會家人朋友行蹤，簽約前看仔細，有疑慮的契約不要簽，更要留意「月薪5-20萬元」、「無須工作經驗、出售帳戶輕鬆賺」等關鍵字，遇到要求「變更金融卡密碼並指示寄送金融卡、存摺」更要拒絕。