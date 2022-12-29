影／國道三號大貨車追撞轎車後翻落邊坡 3人受傷

國道三號台中清水段今天發生車禍，大貨車追撞轎車後衝破護欄，翻落邊坡，3人受傷，警方檢測二名駕駛都無酒精反應，正調查肇事原因中。

國道警察調查，今天上午11點32分，國道3號南向173公里處，即台中清水段，大貨車由後方追撞轎車後翻落邊坡，一度占用外側、輔助車道，3人受傷送醫，轎車駕駛61歲蔣姓男子和蔣姓乘客受傷，大貨車駕駛41歲佟姓男子也受傷，三人都送光田醫院治療，駕駛蔣男的頭、頸、胸擦傷，69歲蔣男右肩、膝蓋擦傷、腳踝撕裂傷，佟男右上臂、膝蓋擦傷。

中午1點18分排除恢復通車，警方表示，經檢測二駕駛酒測值均為零，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清；國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲駕駛，要保持安全距離，養足精神上國道，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。