寒流憾事！女兒回嘉義娘家 驚見8旬母與弟雙亡陳屍屋內外

寒流來襲，27日嘉義縣溪口鄉發生母子雙亡悲劇！一名患有小兒麻痺的56歲張男，疑因天寒心肌梗塞亡於臥室床上，而該男高齡87歲老母親因摔倒在自宅後門疑撞到頭部，無人發現，慘死屋外，直到前天上午老婦女兒返回娘家，才驚見兩人已死亡，趕緊通報警方。

檢警相驗表示，56歲張男疑因天氣太冷，引發心肌梗塞休克，陳屍於住宅2樓房內床上，臉及手腳已發黑，初判已死亡多日；87歲老母親疑似外出時跌倒，撞到頭部有明顯外傷，仰躺在後門外，因無人及時發現，延誤就醫喪命。

地方人士表示，張男都與母親住在一起，雖然住家就在馬路旁邊，但因後門是朝向馬路，且有圍牆遮擋，導致老婦倒臥於後門，外頭鄰里經過也無法看見。

據了解，張男的姊姊2周前有返回娘家一趟，前天上午回家見大門深鎖，呼喊也無人回應，想從後門進屋時，才驚見媽媽仰躺於後門口屋外，已死亡，趕緊上樓查看弟弟情況，卻再發現弟弟也死於臥室床上，相當難過。