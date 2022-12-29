影／女偷路旁機車內2手機 台南警過濾百支監視器揪出

40歲蔡姓女子本月20日經台南中西區民權路四段時，聽聞路旁機車前方置物箱傳出手機鈴聲，趁四處無人注意偷走手機，還以口罩遮掩機車車牌來規避查緝，員警據報沿途調閱監視器，過濾百支監視器，鎖定其安全帽有史努比圖騰特徵，以車追人，昨天下午到永康住處將她帶回調查。

昨天下午4時許，蔡女對警察找上門詢問甚感訝異，經市警二分局長樂所員警出示影像等相關具體事證後，她才洩氣般乖乖隨同員警返回派出所，調查後，警方依竊盜罪嫌將她送辦。

警方調查，蔡女趁被害人訪友時，將2支手機放在機車前方置物箱時，因停聞手機鈴聲而心生歹念行竊。她行竊得手後，為躲避查緝又以口罩遮掩車牌號碼，直至中華北路才取下返家。她指出，無法解開手機密碼，將iPhone13及三星等2支價值4萬元的手機隨手丟棄。