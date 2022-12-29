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影／女偷路旁機車內2手機 台南警過濾百支監視器揪出
40歲蔡姓女子本月20日經台南中西區民權路四段時，聽聞路旁機車前方置物箱傳出手機鈴聲，趁四處無人注意偷走手機，還以口罩遮掩機車車牌來規避查緝，員警據報沿途調閱監視器，過濾百支監視器，鎖定其安全帽有史努比圖騰特徵，以車追人，昨天下午到永康住處將她帶回調查。
昨天下午4時許，蔡女對警察找上門詢問甚感訝異，經市警二分局長樂所員警出示影像等相關具體事證後，她才洩氣般乖乖隨同員警返回派出所，調查後，警方依竊盜罪嫌將她送辦。
警方調查，蔡女趁被害人訪友時，將2支手機放在機車前方置物箱時，因停聞手機鈴聲而心生歹念行竊。她行竊得手後，為躲避查緝又以口罩遮掩車牌號碼，直至中華北路才取下返家。她指出，無法解開手機密碼，將iPhone13及三星等2支價值4萬元的手機隨手丟棄。
案發後，長樂所警員林詠虹受理民眾報案，發現蔡女行竊後竟以口罩遮掩機車號牌來規避查緝。員警鍥而不捨，沿途逐一調閱監視器，再鎖定其安全帽有史努比圖騰特徵，一路口、一路段地往前調閱，直追緝到4公里外的中華北路段，才鎖定其機車號牌，再以車追人，昨天下午至永康區住處將她帶返派出所調查。
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