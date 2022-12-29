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雲林機車左轉進巷卻遭後方汽車猛撞 女騎士噴飛送醫不治
雲林縣斗南鎮大同路與大同路568巷口，昨天中午有1輛汽車與機車對撞，機車女騎士欲左轉進巷弄，遭後方直行汽車未減速猛力撞擊，汽車車頭嚴重毀損，機車也被輾進車底，女騎士當場被撞飛，送往醫院宣告不治，家屬昨天傍晚到場招魂。
警方調查發現，30歲施姓女騎士昨天騎機車，在大同路上由北往南方向行駛，欲左轉穿越道路時，遭後方25歲曾男駕駛轎車未減速撞擊，機車幾乎報廢，施女則遭撞飛身受重傷，送往台大醫院斗六分院急救無效，雙方都有駕照且未酒駕，呼籲行經路口減速慢行。
當地居民表示，斗南鎮大同路與大同路568路口沒有交通號誌及待轉區，許多機車騎士會直接停在內側車道等左轉，且隨著小東工業區發展，車流量逐漸增加，周邊交通確實有重新規畫需求。
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