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早餐店平板電腦遭竊 警憑一「線」索40分鐘速破案
潘姓男子昨早在早餐店用餐時，向店家借手機充電線充電，卻趁店家不注意，偷走店內平板電腦；因潘男行竊前曾與人糾紛，警方到場一眼發現潘男是「熟面孔」，研判潘男未走遠，立刻兵分三路搜尋，不久就查獲潘男到案。
警方調查，38歲潘男昨早在台北市中山區一間早餐店用餐，借來充電線為手機充電，吃完早餐卻以怨報德，偷偷順走早餐店老闆放在桌上的平板電腦，等到老闆要使用時，才發現平板電腦不翼而飛。
轄區大直派出所員警獲報到場了解，調閱相關監視器畫面，鎖定身高中等、身形偏瘦、穿著羽絨外套的短髮男子涉案；因潘男案發前曾到附近一間超商借充電線，店員不願出借，潘男即與對方發生口角，員警曾抄登潘男資料，遂一見監視器畫面，就認出是潘男，加速釐清犯嫌身分。
員警研判，步行離開的潘男應該尚未走遠，立刻通報線上巡邏警網，兵分三路圍繞案發地向外擴散尋人，案發40分鐘內旋即在中山區美堤河濱公園內查獲潘男，其對行竊犯行坦承不諱，警詢後依竊盜罪將其送辦。
警方呼籲，有心民眾切勿心存僥倖，因一時貪念觸法，另年關將至，防盜工作不可輕忽，警方也將持續查察不法。
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