債務糾紛出手教訓友人致死 台東男3小時內被逮

台東縣卑南鄉太平路一民宅內傳出命案，警方據報封鎖現場，發現21歲李姓男子倒臥浴室門口沒有呼吸心跳，但身上有多處傷痕及雙手疑遭綑綁，警方隨即鎖定報案陳姓友人涉有重嫌，經詢問疑債務糾紛，友人憤而行凶，全案依傷害致死罪移送台東地檢署偵辦。圖／讀者提供 台東縣卑南鄉太平路一民宅內傳出命案，警方據報封鎖現場，發現21歲李姓男子倒臥浴室門口沒有呼吸心跳，但身上有多處傷痕及雙手疑遭綑綁，警方隨即鎖定報案陳姓友人涉有重嫌，經詢問疑債務糾紛，友人憤而行凶，全案依傷害致死罪移送台東地檢署偵辦。

警方表示昨天下午3點多消防局接獲報案，卑南鄉太平路巷內有人倒臥在家中浴室門口沒有呼吸心跳；消防局勤務中心直接線上指導報案人做CPR，隨後救護人員抵達現場接手，但救護人員發現男子全身多處傷痕，雙手還留有遭綑綁的尼龍繩，通報勤區員警處理。

員警趕到現場，先將沒有呼吸心跳的男子送醫，經搶救無效宣告死亡，警方發現死者死因不單純，且浴室洗手台也破碎，立即拉起封鎖線並進行採證。懷疑報案的友人涉有重嫌，在3個小時內迅速友人帶回偵訊。

經警方詢問，兩人疑似有債務糾紛，陳姓友人憤而動手，沒想到陳姓友人原本只是出手教訓，但出手過重導致李男傷重身亡。