九合一選後第二波台中警官異動 蔡蒼柏退休前授階

台中市警局長蔡蒼柏昨天替29名陞職官警授階。圖／台中市警局提供 九合一選舉後，台中市警局在本月12日進行第一波警官人事異動，調整25人，本月26日再調整中階警官異動23人，包含兩線一星至兩線三星的警官異動，市警局長蔡蒼柏將在明年1月退休，昨天也趁局務會報，替29名陞職的官警授階。

市警局長蔡蒼柏說，因警察人員人數眾多，但陞職職缺有限，所以同仁陞職實屬不易，此次陞職的除了兩線一星以上的警官之外，也包含一線三星陞職一線四星的巡佐，此次陞職的人員當中，有3名基層警員年資超過30年，才榮陞巡佐職務，感謝基層風雨無阻的付出，守護市民生命、財產安全。

台中市警局人事室表示，陞職的29人當中，有一線三星陞一線四星，也有兩線一星至三線一星的警官，根據統計，

計二線四星陞職三線一星，平均年資為8年10個月，二線三星陞職二線四星為11年11個月，二線二星陞職二線三星為11年2個月，二線一星陞職二線二星為8年1個月，另一線三星陞職一線四星為21年3個月。

另外26日中階警官異動23人名單如下：

編號／新職務／姓名／原職務

1 本局行政科警務正 呂維帆 第一分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列)

2 本局秘書室警務正 林騰瑜 少年警察隊警務員 (第七序列)

3 本局秘書室警務正 蔡易儒 第二分局永興派出所 警務員兼所長(第七序列)

4 本局防治科警務正 蕭登元 第六分局何安派出所 警務員兼所長(第七序列)

5 第一分局偵查隊 警務員兼副隊長(第八序列) 吳宗賢 刑事警察大隊警務員 (第八序列)

6 第二分局永興派出所 警務員兼所長(第七序列) 邱柏昌 第四分局春社派出所 警務員兼所長(第七序列)

7 第四分局春社派出所 警務員兼所長(第八序列) 邱量虔 和平分局警務員(第八序列)

8 第六分局何安派出所 警務員兼所長(第七序列) 王中正 第六分局協和派出所 警務員兼所長(第七序列)

9 第六分局協和派出所 警務員兼所長(第八序列) 林崎嵩 第三分局立德派出所 警務員兼所長(第八序列)

10 第三分局立德派出所 警務員兼所長(第八序列) 王毓新 交通警察大隊警務員 (第八序列)

11 第四分局警務員 (第七序列) 陳惠仁 第四分局警務員 (第八序列)

12 刑事警察大隊偵查第二隊 警務員兼副隊長(第七序列) 郭原福 刑事警察大隊偵查第二隊 警務員兼副隊長(第八序列)

13 第二分局立人派出所 警務員兼所長(第七序列) 楊俊宏 第二分局立人派出所 警務員兼所長(第八序列)

14 大雅分局大雅派出所 警務員兼所長(第七序列) 賴克温 大雅分局大雅派出所 警務員兼所長(第八序列)

15 和平分局警務員 (第七序列) 王繼生 和平分局警務員 (第八序列)

16 保安警察大隊特勤中隊 副中隊長 黃介甫 保安警察大隊警務員 (第七序列)

17 保安警察大隊警務員 (第七序列) 鄭愷閩 豐原分局警務員 (第七序列)

18 刑事警察大隊警務員 (第八序列) 涂嘉佑 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊 分隊長

19 少年警察隊警務員 (第八序列) 洪大倫 第六分局市政派出所巡官兼副所長

20 豐原分局警務員 (第八序列) 曾培焜 第六分局何安派出所巡官兼副所長

21和平分局警務員 (第八序列) 許家瑜 交通警察大隊第五分隊分隊長

22交通警察大隊警務員 (第八序列) 周罃 豐原分局巡官