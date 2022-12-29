台南深夜兩車闖紅燈碰撞 衝進路旁鐵工廠

這起車禍，兩車碰撞力道大，不但車頭全毀，還衝進路旁鐵工廠內。圖／讀者提供 台南施姓女子駕車行經永康區大灣東路直行闖紅燈，與顏姓男子所駕轎車由左側南興路直行闖紅燈，兩車在路口碰撞後，衝進路旁的鐵工廠，雙方駕駛受傷送醫無大礙，經酒測為零，但致鐵工廠鐵捲門及設備損壞，警方指出，違規部分會依道路交通管理處罰條例舉發，肇責仍待釐清。

永康警分局調查，這起交通事故發生於今天凌晨1時許，發生地點在永康區大灣東路與南興路口。當時路口為號誌變換之際，路口全紅號誌，雙方在路口發生碰撞。

施女駕駛轎車在大灣東路直行闖紅燈，與顏男駕駛轎車由左側南興路直行闖紅燈，雙方在路口發生碰撞，隨後，衝進路旁的鐵工廠，雙方駕駛因而受傷送醫。消防局救護人員到場後送醫院治療，幸無大礙，然而，鐵工廠鐵捲門及設備損壞，雙方經檢測酒測值正常。