快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

台南深夜兩車闖紅燈碰撞 衝進路旁鐵工廠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

這起車禍，兩車碰撞力道大，不但車頭全毀，還衝進路旁鐵工廠內。圖／讀者提供
這起車禍，兩車碰撞力道大，不但車頭全毀，還衝進路旁鐵工廠內。圖／讀者提供
台南施姓女子駕車行經永康區大灣東路直行闖紅燈，與顏姓男子所駕轎車由左側南興路直行闖紅燈，兩車在路口碰撞後，衝進路旁的鐵工廠，雙方駕駛受傷送醫無大礙，經酒測為零，但致鐵工廠鐵捲門及設備損壞，警方指出，違規部分會依道路交通管理處罰條例舉發，肇責仍待釐清。

永康警分局調查，這起交通事故發生於今天凌晨1時許，發生地點在永康區大灣東路與南興路口。當時路口為號誌變換之際，路口全紅號誌，雙方在路口發生碰撞。

施女駕駛轎車在大灣東路直行闖紅燈，與顏男駕駛轎車由左側南興路直行闖紅燈，雙方在路口發生碰撞，隨後，衝進路旁的鐵工廠，雙方駕駛因而受傷送醫。消防局救護人員到場後送醫院治療，幸無大礙，然而，鐵工廠鐵捲門及設備損壞，雙方經檢測酒測值正常。

警方指出，雙方違規部分依道路交通管理處罰條例第53條舉發，相關肇責仍待釐清中。同時呼籲，深夜駕駛應減速慢行勿違規，注意人車安全。

警方調查，當時路口為號誌變換之際，路口全紅號誌，雙方在路口發生碰撞後，衝進路旁的鐵工廠。圖／讀者提供
警方調查，當時路口為號誌變換之際，路口全紅號誌，雙方在路口發生碰撞後，衝進路旁的鐵工廠。圖／讀者提供
雙方駕駛因而受傷送醫。消防局救護人員到場後送醫院治療，幸無大礙，然而，鐵工廠鐵捲門及設備損壞。圖／讀者提供
雙方駕駛因而受傷送醫。消防局救護人員到場後送醫院治療，幸無大礙，然而，鐵工廠鐵捲門及設備損壞。圖／讀者提供

車禍

延伸閱讀

影／噴飛對向！清水4貨車4轎車連環撞全線封閉 民眾受困搶救中

豐田神A北屯闖紅燈 撞富豪休旅車側翻人行道2人傷

影／他驚呼「這種紅綠燈敢過喔？」 下秒計程車闖紅燈立即車禍

高雄愛河酒駕釀1死3傷 民事要賠3549萬「他賣一棟透天也不夠」

相關新聞

花蓮3採薑婦人共乘吉普車 台東霧鹿山區翻車2死1傷

花蓮縣富里鄉3名採薑婦人共乘一輛小悍馬吉普車，行經台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處，整輛車不明原因翻落邊坡農地裡，車上3婦造...

彰化離奇死亡車禍！夫撞車頂送醫不治 開車妻稱被小蟲嚇到才自撞圍牆

彰化縣一對夫婦駕車上班，開車的妻子疑因受到驚嚇，車子偏左撞上路邊圍牆，造成後座的丈夫彈起撞車頂，送衛福部彰化醫院急救不治...

苗栗頭份尖豐路4車連環撞引發火燒車 3人受傷送醫

苗栗縣頭份市台13線公路濫坑里路段今天上午7點20分左右發生疑似不當超車引發的連環碰撞車禍，雙向車道共有 4輛車受波及，...

嫌潮鞋放門外太礙眼 鄰男從12樓掃到1樓廢物區挨告

高雄陳姓男子將2雙價值2000元的球鞋放家門口，12樓同層的蘇姓鄰居認為球鞋占空間礙眼，拿掃把將2雙球鞋掃進電梯後，再掃...

台南深夜兩車闖紅燈碰撞 衝進路旁鐵工廠

台南施姓女子駕車行經永康區大灣東路直行闖紅燈，與顏姓男子所駕轎車由左側南興路直行闖紅燈，兩車在路口碰撞後，衝進路旁的鐵工...

台中女駕駛開車到新北板橋加油突身體不適 送醫不治

柯姓女子今天清晨開車到新北板橋區中油加油站加油時，疑似身體突然不適向加油站員工求救，經送醫搶救仍宣告不治。詳實原因有待進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。