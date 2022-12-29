花蓮3採薑婦人共乘吉普車 台東霧鹿山區翻車2死1傷

台東縣消防局勤務中心獲報後，立即派遣利稻、海端、關山及池上分隊前往救援，救護人員抵達現場時，發現車輛四腳朝天，零件及車上物品散落一地，救護人員趕緊打開車前門將人救出。圖／關山警分局提供 花蓮縣富里鄉3名採薑婦人共乘一輛小悍馬吉普車，行經台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處，整輛車不明原因翻落邊坡農地裡，車上3婦造成2死1傷。初步了解3名婦人均來自花蓮富里鄉採薑工人，至於車輛翻落原因，警方進一步調查釐清。

這起意外發生在今天早上7點30分左右，一輛由69歲何姓婦人駕駛的小悍馬吉普車，車上載69歲陳姓及74歲宋姓婦人，行經海端鄉霧鹿林道3公里處時，整輛車不明原因翻落約10公尺的邊坡農地裡，民眾發現報警處理。

消防局勤務中心獲報後，立即派遣利稻、海端、關山及池上分隊前往救援，救護人員抵達現場時，發現車輛四腳朝天，零件及車上物品散落一地，救護人員趕緊打開車前門將人救出，不過，何姓及宋姓婦人沒有呼吸心跳，另陳姓婦人則受傷意識清醒。

救護人員將3人緊急送往關山慈濟院急救，但何姓及宋姓婦人因傷勢過重，經搶救仍宣告無效，陳姓婦人則住院治療中。初步了解，3名婦人都是來自花蓮富里鄉採薑工人，今天準備上山採薑工作，未料途中發生意外。