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花蓮3採薑婦人共乘吉普車 台東霧鹿山區翻車2死1傷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局勤務中心獲報後，立即派遣利稻、海端、關山及池上分隊前往救援，救護人員抵達現場時，發現車輛四腳朝天，零件及車上物品散落一地，救護人員趕緊打開車前門將人救出。圖／關山警分局提供
台東縣消防局勤務中心獲報後，立即派遣利稻、海端、關山及池上分隊前往救援，救護人員抵達現場時，發現車輛四腳朝天，零件及車上物品散落一地，救護人員趕緊打開車前門將人救出。圖／關山警分局提供
花蓮縣富里鄉3名採薑婦人共乘一輛小悍馬吉普車，行經台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處，整輛車不明原因翻落邊坡農地裡，車上3婦造成2死1傷。初步了解3名婦人均來自花蓮富里鄉採薑工人，至於車輛翻落原因，警方進一步調查釐清。

這起意外發生在今天早上7點30分左右，一輛由69歲何姓婦人駕駛的小悍馬吉普車，車上載69歲陳姓及74歲宋姓婦人，行經海端鄉霧鹿林道3公里處時，整輛車不明原因翻落約10公尺的邊坡農地裡，民眾發現報警處理。

消防局勤務中心獲報後，立即派遣利稻、海端、關山及池上分隊前往救援，救護人員抵達現場時，發現車輛四腳朝天，零件及車上物品散落一地，救護人員趕緊打開車前門將人救出，不過，何姓及宋姓婦人沒有呼吸心跳，另陳姓婦人則受傷意識清醒。

救護人員將3人緊急送往關山慈濟院急救，但何姓及宋姓婦人因傷勢過重，經搶救仍宣告無效，陳姓婦人則住院治療中。初步了解，3名婦人都是來自花蓮富里鄉採薑工人，今天準備上山採薑工作，未料途中發生意外。

警方表示，該事故地點其邊坡沒有樹叢，導致整輛車是直接從約10公尺高處衝入下方農地，至於車輛為何翻落邊坡，還需要進一步調查釐清；提醒民眾開車上山務必小心駕駛，同時隨時注意車輛撞況，以免意外發生。

救護人員將3名婦人緊急送往台東關山慈濟院急救，但69歲何姓及74送宋姓婦人因傷勢過重，經搶救仍宣告無效，另69歲陳姓婦人則住院治療中。圖／關山警分局提供
救護人員將3名婦人緊急送往台東關山慈濟院急救，但69歲何姓及74送宋姓婦人因傷勢過重，經搶救仍宣告無效，另69歲陳姓婦人則住院治療中。圖／關山警分局提供
花蓮縣富里鄉3名採薑婦人共乘一輛小悍馬吉普車，行經台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處，整輛車不明原因翻落邊坡農地裡，車上3婦造成2死1傷。圖／關山警分局提供
花蓮縣富里鄉3名採薑婦人共乘一輛小悍馬吉普車，行經台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處，整輛車不明原因翻落邊坡農地裡，車上3婦造成2死1傷。圖／關山警分局提供

花蓮 車禍

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