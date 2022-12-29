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春安維護開跑 豐原警分局與金融機構座談會

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供
今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供
農曆春節將近，春節前後金融機構現金交易熱絡，易為歹毒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪，為保護民眾存提款安全，豐原分局自2023年1月1日00時起至1月30日24時止實施加強重要節日安全維護工作。今天上午，召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會。

座談會有轄內各派出所主管，更邀請各金融機構業者及協勤民力共同與會，偵查隊隊長陳俊彥宣導，金融機構業者應落實防範犯罪環境評估檢測，強化關懷提問及詐騙諮詢。

陳俊彥呼籲，金融機構人員針對民眾臨櫃提領巨額、神情緊張、異樣或反覆接聽電話等異狀需多加留意關懷，即時聯繫警方到場協助了解。

座談會中也舉出阻詐成功案例供業者參考，同時感謝今年協助成功阻詐的金融機構業者，警方與業者合作，成功替民眾守住荷包，並避免民眾金融帳戶遭詐騙集團利用。

春前期間，民眾如有存提領大筆金額，豐原分局貼心的提供護鈔服務，民眾可向轄區派出所申請，除一般存提領民眾外，金融機構保全業者，於執行運（補）鈔勤務時，同樣可以向警方申請維護運（補）鈔安全服務。

豐原警分局分局長劉安杰指出，分局與轄內金融機構於今年至今，共同協助民眾攔阻詐騙共95件，總金額更高達3424萬元，接下來警方亦將持續與轄內金融機構業者聯手努力，並協同民防、義警義刑、守望相助隊等協勤民力，配合當前治安現況，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為三大主軸加強犯罪偵防，確保民眾生命財產安全，期使市民能平安歡度春節。

今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供
今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供
今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供
今天上午，豐原警分局召開「加強重要節日安全維護工作暨金融機構財務匯集處所安全維護」座談會，與銀行業者互相交流。圖／台中市警察局豐原分局提供

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