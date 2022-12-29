彰化離奇死亡車禍！夫撞車頂送醫不治 開車妻稱被小蟲嚇到才自撞圍牆

彰化縣溪湖鎮發生離奇死亡車禍，造成後座乘客休克喪生。圖／民眾提供 彰化縣一對夫婦駕車上班，開車的妻子疑因受到驚嚇，車子偏左撞上路邊圍牆，造成後座的丈夫彈起撞車頂，送衛福部彰化醫院急救不治。駕駛人在警詢時表示，有小蟲飛來停在她的手臂，一時驚慌而自撞。家屬目前辦理男子死亡除戶的手續，意外死亡車禍因此尚未結案。

警方今天表示，行車紀錄器沒錄到關鍵畫面，無法確認男子有沒有繫上安全帶，但最近日夜溫差大，白天車內暖和，蚊子、昆蟲會飛進車內，駕駛人一定要停車驅趕昆蟲或打蚊子，千萬不要一邊開車一邊趕蟲，後座駕駛人必須繫上安全帶，萬一車輛撞擊可減輕傷害。

溪湖警分局調查，這樁離奇死亡車禍發生在今年11月30日上午，這對夫婦和往常一樣駕車上班，途經溪湖鎮河東路，車頭偏左撞上路邊一座宮廟的圍牆，車子因撞擊而震動，坐在副駕駛座後方座位的30歲男子受傷致死，坐在後座的孩子也肢體多處擦傷、小腿骨折，但駕駛人無恙。

駕駛人供稱，有一隻像小飛蛾的昆蟲忽然飛到她的手臂，她受驚嚇，手抖了一下就發生車禍。事後警方調閱行車記錄器，無聲的畫面顯示車禍發生時，車內震動，看不到何種昆蟲停在她的手臂，也看不到後座乘客的受傷過程。警方從車頂凹陷，研判車子自撞時，男子從後座彈起撞上車頂，再加上醫師檢查男子頸椎因撞擊導致嚴重受傷進而傷害中樞神經系統，造成休克致死。家屬對死因無異議，正辦理遷移戶籍的死亡除戶手續讓男子落葉歸根。