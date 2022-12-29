聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄14歲少女翹家找女網友 警追足跡、訪查同學通報尋獲人
高雄一名14歲少女由單親母親撫養，因愛玩，有多次離家記錄，12月18日，告知母親和朋友遊玩，晚點回家，但隔天仍未歸，母親擔心報警；警方訪查少女同學，得知少女到屏東找女網友，以科技偵查追蹤少女行蹤，在她返家拿衣物時攔獲人。
高雄市警局少年隊警方，12月18日接獲派出所通報，指14歲少女翹家後失蹤，少女的母親告知警方，她和女兒相依為命，但女兒愛玩，有多次離家、徹夜未歸記錄。
少女母親向警方表示，女兒在17日告知外出要去屏東找17歲女網友遊玩，會晚一點回家，但直到隔天晚上10時，都未返家，電話也連絡不上，擔心女兒安危，因此報警。
少年隊警方接獲派出所通報後，隔天前往少女就讀學校，依據學校提供交友狀況等資訊，並訪查少女的同學及朋友，得知少女可能人和屏東女網友在一起，於是透過監視器追查少女足跡。
警方一度發現少女足跡出現在大寮地區，最後消失地點卻在岡山區附近，因無明確地點，尋找過程不順遂，之後再透過社群軟體，輔以監視器等線索過濾分析，以及少女同儕協助下，掌握少女於23日趁母親不在家，和女網友一起返回林園家中拿衣物之際，在少女住家前堵到人。
少女見警方找上門，表情驚愕，警方將少女帶回少年隊後，少女表示，不想念書，只是想玩才蹺家，警方告知母親擔憂她的安危才報警，應體諒母愛。
少女在警方安撫、開導下，深覺自己翹家行為不妥當，允諾以後外出會跟母親告知。警方通知少女的母親前來領回，並協助少女後續輔導學習事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言