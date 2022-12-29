高雄14歲少女翹家找女網友 警追足跡、訪查同學通報尋獲人

高雄市警局少年隊警方找到翹家14歲少女，告知少女母親擔憂她的安危才報警，應體諒母愛。記者石秀華／翻攝 高雄一名14歲少女由單親母親撫養，因愛玩，有多次離家記錄，12月18日，告知母親和朋友遊玩，晚點回家，但隔天仍未歸，母親擔心報警；警方訪查少女同學，得知少女到屏東找女網友，以科技偵查追蹤少女行蹤，在她返家拿衣物時攔獲人。

高雄市警局少年隊警方，12月18日接獲派出所通報，指14歲少女翹家後失蹤，少女的母親告知警方，她和女兒相依為命，但女兒愛玩，有多次離家、徹夜未歸記錄。

少女母親向警方表示，女兒在17日告知外出要去屏東找17歲女網友遊玩，會晚一點回家，但直到隔天晚上10時，都未返家，電話也連絡不上，擔心女兒安危，因此報警。

少年隊警方接獲派出所通報後，隔天前往少女就讀學校，依據學校提供交友狀況等資訊，並訪查少女的同學及朋友，得知少女可能人和屏東女網友在一起，於是透過監視器追查少女足跡。

警方一度發現少女足跡出現在大寮地區，最後消失地點卻在岡山區附近，因無明確地點，尋找過程不順遂，之後再透過社群軟體，輔以監視器等線索過濾分析，以及少女同儕協助下，掌握少女於23日趁母親不在家，和女網友一起返回林園家中拿衣物之際，在少女住家前堵到人。

少女見警方找上門，表情驚愕，警方將少女帶回少年隊後，少女表示，不想念書，只是想玩才蹺家，警方告知母親擔憂她的安危才報警，應體諒母愛。