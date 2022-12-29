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8旬老翁開車遭女騎士追撞 他揚長而去涉肇逃卻獲免刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄85歲鄭姓老翁日前開車外出，為閃避前車煞車減速，卻導致後方同向女騎士閃避不急追撞，事故當下鄭翁並未停留，駛離現場，涉嫌肇事逃逸。事後女騎士報警，警方循線找到人，法院審理時，認鄭翁無過失，且與對方達成調解，另考量他高齡、患病等因素，判免刑。

判決指出，鄭翁今年3月18日上午9時17分許，駕駛小貨車外出，沿途為了禮讓前方機車，煞車減速，導致後方同向的女騎士閃煞不及，追撞鄭的車尾，造成她右肩疼痛、左上臂挫傷瘀青等傷害。

未料，事故當下，鄭翁並協助報警送醫，也沒留下任何聯繫方式，隨即離開現場，涉嫌肇事逃逸；事後女騎士報警，警方依據行車紀錄器錄影畫面，循線找到鄭。

警詢及偵訊時，鄭翁都坦承犯行，後由檢方依公共危險罪起訴，並由地院以簡易判決處刑。

法官認為，發生交通事故後，鄭翁沒停留在現場，也沒提供救助或報警處理，甚至沒留下聯繫方式，協助後續釐清故事責任，不僅讓傷者無法即時獲得救護，也危害交通安全。

考量鄭翁並無過失，且與受傷女騎士達成調解，對方也沒提告過失傷害，加上傷勢輕微，以及鄭高齡85歲，退休無業無收入，有重聽、青光眼、糖尿病等疾病，經地院審理，判他免刑。

橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

肇逃 車禍

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