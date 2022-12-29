現任老師屢向失智退休師借錢 家屬勸阻無效上網道德喊話

台中海線一名退休國中老師善良常助人，家屬說她獨居生活可自主，但有失智症狀，一名海線現任老師多次到退休老師住處要借錢，家屬請這名現任老師「放過她老人家，可以頤養天年」，台中警方表示，曾接獲家屬求助電話，到場了解是借貸問題，無法介入。

退休老師的家屬在地方社群臉書寫「各位海線鄉親大眾好，我的姑婆是國中退休教師，長年累月都是過著自給自足的生活」，他說姑婆年邁，明顯有失智症狀，但她本人無病識感，且自主性高、也能自決，家屬們無奈，只能不定時去探視、關懷她老人家。

家屬說，今年已多次遇到一名現任國中老師，向他們姑婆要借錢，理由有妻子開刀需要錢、兒子車禍需要錢、妻子逝世需要喪葬費，不斷情緒勒索，向他們姑婆尋求金錢支援多次，他們已向銀行、郵局說明連繫，也有報警備案。

但現任老師仍會到退休老師住處徘徊遊說，希望可以協助金錢支援，這名老師清楚退休俸在什麼時間進帳，會定期來關懷退休老師。

台中市清水警分局表示，曾接獲退休老師家屬電話，派出所員警到場了解，查明是借貸問題；有網友建議家屬，幫退休老師申請監護人，守住積蓄，有人說自己也曾在銀行勸阻退休老師借錢給這名現任老師，退休老師曾教過的學生也上網留言說，這名退休老師是很善良又有愛心的老師，她退休時捐一筆錢給學校，要用在經濟困難的家庭孩子身上，令人尊敬。

退休老師的家屬在臉書PO文說，拜託海線的鄉親大眾，若認識這名現任老師，請協助勸導及關懷，請他別再與這位他口口聲聲最敬愛最尊重的老師要金錢支援，「放過她老人家，可以頤養天年，好好過生活」。