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嫌潮鞋放門外太礙眼 鄰男從12樓掃到1樓廢物區挨告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓男子將2雙價值2000元的球鞋放家門口，12樓同層的蘇姓鄰居認為球鞋占空間礙眼，拿掃把將2雙球鞋掃進電梯後，再掃至1樓廢物區，陳見心愛潮鞋不翼而飛報警，警方調監視器找出球鞋出「走」原因，將蘇依竊盜罪函送法辦。

三民二警分局覺民派出所警方，22日清晨5時許，接獲家住壽昌街上的28歲陳姓男子報案，指球鞋遭竊賊偷走，巡邏警網趕抵了解。

陳男告知警方，家住在大樓12樓，原本放在家門口前的2雙價值約2000元的球鞋不翼而飛；警方調閱大樓監視器，發現陳男同樓層的59歲蘇姓鄰居，當天清晨以掃把將球鞋掃進電梯，電梯直達1樓後，又將球鞋掃出電梯外，直接將球鞋沿路掃進大樓堆放垃圾及雜物的資源回收區。

陳男找到愛鞋後，堅持怒告蘇男行竊，警方依竊盜罪通知蘇到案說明；從事計程車司機的蘇男直到前天才到案，蘇聲稱因陳將鞋放在大樓電梯共同空間，以為是陳男不要的廢棄物，警詢後，被依竊盜罪嫌函送法辦。

高雄陳姓男子將2雙球鞋放在12樓樓層的家門口，鄰居嫌礙眼將它掃一樓廢物區。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子將2雙球鞋放在12樓樓層的家門口，鄰居嫌礙眼將它掃一樓廢物區。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子將2雙球鞋放門口，被鄰居以掃把掃到1樓廢物區，警方調監視器在廢物區找到鞋，陳告鄰居行竊。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子將2雙球鞋放門口，被鄰居以掃把掃到1樓廢物區，警方調監視器在廢物區找到鞋，陳告鄰居行竊。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子以掃把將鄰居陳男放家門口的2雙球鞋，掃出1樓的廢物區，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子以掃把將鄰居陳男放家門口的2雙球鞋，掃出1樓的廢物區，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝

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