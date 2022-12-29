快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／夫妻遇詐騙堅持匯170萬元 男警勸「賺錢不易 我求你了」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對夫妻到銀行要匯170萬元，銀行行員查覺有異報案，台中市清水警分局員警到場查明他們要匯的帳戶已被列警示，勸阻這對夫妻不要匯給詐騙集團，婦人堅持要匯，男警耐心勸說，170萬元他要存很久才有，賺錢不容易，男警最後說「我求你了」，終於勸阻他們匯錢沒被騙。

台中市沙鹿區一對6旬夫婦本月23日中午，到沙鹿區某銀行要匯款170萬元，因金額大，引起行員注意，關懷詢問時，婦人表示是朋友要借，無法詳細說明友人資料，行員警覺有異，立即通知警方到場協助了解。

中市清水警分局沙鹿所員警林皇璋、陳彥融到場後，查尋婦人提供帳號，發現已遭多筆警示，林姓警員與婦人關懷詢問時，婦人表示，上月遇見1名朋友表示因缺錢要借錢，警方再度詢問友人相關細節並要求查看手機內容時，婦人立即將手機對話內容刪除，並要求行員讓她提領現金。

員警說明，此帳號是警示詐騙帳戶，並耐心苦勸多時，最後，男警說「算我求你了」，夫妻倆人才答應不再匯錢及提出積蓄，守護夫妻的積蓄老本。

清水警分局長游永中得知後，昨天到銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，並當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。

游永中表示，警方與金融機構、大賣場、超商平時都有保持聯繫警方亦常宣導最新防詐觀念，此次又發揮警民合作阻詐，請民眾持續鼓勵和支持警察。

台中市清水警分局與銀行行員，合力勸阻一對夫妻要匯錢，險被騙錢。圖／警方提供
台中市清水警分局與銀行行員，合力勸阻一對夫妻要匯錢，險被騙錢。圖／警方提供

詐騙集團

延伸閱讀

影／德軍醫移民來台需30萬 警勸65歲婦「都是簡體字」阻詐

影／台中婦中消費詐騙 社區保全神隊友報警阻詐

影／學童參訪清水警分局 逛拘留室逗趣喊：我不要再進來

新北板橋警銀聯手阻詐95件…阻詐近4千萬 守護民眾財產安全

相關新聞

苗栗頭份尖豐路4車連環撞引發火燒車 3人受傷送醫

苗栗縣頭份市台13線公路濫坑里路段今天上午7點20分左右發生疑似不當超車引發的連環碰撞車禍，雙向車道共有 4輛車受波及，...

嫌潮鞋放門外太礙眼 鄰男從12樓掃到1樓廢物區挨告

高雄陳姓男子將2雙價值2000元的球鞋放家門口，12樓同層的蘇姓鄰居認為球鞋占空間礙眼，拿掃把將2雙球鞋掃進電梯後，再掃...

現任老師屢向失智退休師借錢 家屬勸阻無效上網道德喊話

台中海線一名退休國中老師善良常助人，家屬說她獨居生活可自主，但有失智症狀，一名海線現任老師多次到退休老師住處要借錢，家屬...

影／檳榔攤6人聚賭遭汐止警帶回 婦哭喊：老公女兒都被抓走

新北市汐止區樟樹二路一處檳榔攤內日前有多人聚集喝酒賭博，警方上門查緝，當場逮捕6名賭客及檳榔攤負責人共7人，警詢後依賭博...

台東海端山區林道翻車事故2命危1受困 警消搶救中

台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處今天上午7點30分許，發生一起翻落邊坡事故。警消抵達現場時，發現車內有3名傷者，其中2人沒有...

影／夫妻遇詐騙堅持匯170萬元 男警勸「賺錢不易 我求你了」

一對夫妻到銀行要匯170萬元，銀行行員查覺有異報案，台中市清水警分局員警到場查明他們要匯的帳戶已被列警示，勸阻這對夫妻不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。