影／夫妻遇詐騙堅持匯170萬元 男警勸「賺錢不易 我求你了」

一對夫妻到銀行要匯170萬元，銀行行員查覺有異報案，台中市清水警分局員警到場查明他們要匯的帳戶已被列警示，勸阻這對夫妻不要匯給詐騙集團，婦人堅持要匯，男警耐心勸說，170萬元他要存很久才有，賺錢不容易，男警最後說「我求你了」，終於勸阻他們匯錢沒被騙。

台中市沙鹿區一對6旬夫婦本月23日中午，到沙鹿區某銀行要匯款170萬元，因金額大，引起行員注意，關懷詢問時，婦人表示是朋友要借，無法詳細說明友人資料，行員警覺有異，立即通知警方到場協助了解。

中市清水警分局沙鹿所員警林皇璋、陳彥融到場後，查尋婦人提供帳號，發現已遭多筆警示，林姓警員與婦人關懷詢問時，婦人表示，上月遇見1名朋友表示因缺錢要借錢，警方再度詢問友人相關細節並要求查看手機內容時，婦人立即將手機對話內容刪除，並要求行員讓她提領現金。

員警說明，此帳號是警示詐騙帳戶，並耐心苦勸多時，最後，男警說「算我求你了」，夫妻倆人才答應不再匯錢及提出積蓄，守護夫妻的積蓄老本。

清水警分局長游永中得知後，昨天到銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，並當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。