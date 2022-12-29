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正義也許遲到但永不缺席！攤商卡片感謝安平警偵破住宅竊案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局長王子雄利用擴大臨檢時間，表揚2名辦案辛勞的安平派出所警員何致涵及林哲民。圖／讀者提供
台南市警四分局長王子雄利用擴大臨檢時間，表揚2名辦案辛勞的安平派出所警員何致涵及林哲民。圖／讀者提供
台南安平區李姓夜市攤商本月11日報案住家遭竊，歹徒發現其放在住家大門陽台旁隱密處鑰匙後侵入，竊取客廳內紙鈔及零錢約10萬元。警方調閱監視器，耗費11天鍥而不捨，找到29歲陳姓男子依竊盜罪嫌送辦，李男致贈卡片以《正義也許會遲到 但永遠不會缺席》感謝員警辛勞。

安平派出所員警受理報案後，長時間調閱監視器，抽絲剝繭，最終發現1名男性，當天凌晨1時54分身著黑色衣服、褲子、戴黑色口罩、鴨舌帽、黑色白底布鞋，步行前往犯案，直至4時28分帶著贓物離開。

竊賊為規避警方偵查，以步行及借用他人車輛方式掩護行蹤，經員警鍥而不捨，重覆檢視畫面，耗費近兩周時間不斷過濾，逐一排除各式可疑人車後，最終確認無業且居無定所的陳男涉案，22日到案後坦承不諱，警方約詢後依涉住宅竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

李男得知竊賊落網，為感謝員警以同理心積極查緝犯嫌到案，致贈卡片以《正義也許會遲到 但永遠不會缺席》，感謝辛勞偵辦的安平派出所警員何致涵及林哲民。

警方提醒，過年期間民眾若有舉家外出打算，除務必鎖好門窗，避免宵小入內行竊外，警方有舉家外出的巡邏服務，民眾可善加使用，平安過年免煩惱。

李姓夜市攤商致贈卡片，以《正義也許會遲到 但永遠不會缺席》感謝員警辛勞。圖／讀者提供
李姓夜市攤商致贈卡片，以《正義也許會遲到 但永遠不會缺席》感謝員警辛勞。圖／讀者提供

台南 竊盜

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