新北深夜傳住宅大火 火場救出一男

新北市新店區北宜公路二段28日深夜11時許發生公寓住宅大火，消防員冒險從火場救出男屋主，所幸及時救出未受傷。起火原因待進一步調查釐清。

新北市消防局昨天晚上11時42分接獲7通報案電話，指稱新店區北宜路二段27巷內一間4層樓建築，三樓發生火警，已有明顯火煙從屋內冒出，屋內疑似有人受困，出動67名消防人員及33輛各式消防車前往搶救。

消防人車到場時，發現3樓已全面燃燒，火勢十分猛烈，消防員冒險從火場救出50多歲男性屋主，所幸及時救出未受傷。