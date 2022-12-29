新北深夜傳住宅大火 火場救出一男

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區北宜公路二段28日深夜11時許發生公寓住宅大火，消防員冒險從火場救出男屋主，所幸及時救出未受傷。起火原因待進一步調查釐清。

新北市消防局昨天晚上11時42分接獲7通報案電話，指稱新店區北宜路二段27巷內一間4層樓建築，三樓發生火警，已有明顯火煙從屋內冒出，屋內疑似有人受困，出動67名消防人員及33輛各式消防車前往搶救。

消防人車到場時，發現3樓已全面燃燒，火勢十分猛烈，消防員冒險從火場救出50多歲男性屋主，所幸及時救出未受傷。

據了解，該處平日只有男屋主一人居住，疑似屋主自行抽菸不慎引燃，現場燃燒面積約30平方公尺，火勢在今天凌晨零時3分撲滅，屋主無明顯傷勢未送醫。確實起火原因有待消防局火場鑑識人員進一步調查釐清。

新北市新店區北宜公路二段昨天深夜11時許發生住宅大火，消防員冒險從火場救出男屋主。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區北宜公路二段昨天深夜11時許發生住宅大火，消防員冒險從火場救出男屋主。記者王長鼎／翻攝
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消防員

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