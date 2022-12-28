台南安南排水工程傳意外 7旬老翁連同單車落水溺斃
台南市警三分局今天晚間9時19分接獲民眾報案，在安南區培安路的排水工程涵洞發現有輛腳踏車，水面上浮有一雙布鞋，經通報消防局出動人車到場，進入水溝內發現落水老翁，打撈上岸後已無生命跡象。經查明死者身分為71歲曾姓老翁，已通知家屬及水利局到場處置。
市警三分局指出，曾男死因及發生經過，正進一步了解當中外，同時，警方也通報檢方相驗，釐清死因。
據調查，消防局安和分隊等人車抵達現場，下至水溝內找尋，發現落水老翁，9時50分將死者打撈上岸，已明顯無生命跡象，未送醫。消防人員接觸死者家屬，確認死者為71歲曾翁，人就住在事故現場附近。
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