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趁妻子外出買飯 台中大叔疑投資失利18樓墜落亡
台中市北屯區瀋陽路三段高級社區在今晚傳出墜樓意外，郭姓男子從18樓墜落身亡，經查，郭男是趁妻子外出採買時墜落，近期已因投資失利，求醫仰賴藥物控制，未料今天傳出憾事，全案明天將報請檢察官相驗，以釐清死因。
台中市消防局在今天晚間7時許獲報，北屯區瀋陽路三段一棟高級社區，發生墜樓意外，救護車到場時，郭姓男子（49歲）已墜落社區中庭身亡，全案由第五警分局聯絡家屬後，明天報請檢察官相驗釐清死因。
據查，郭男疑趁妻子外出採買時，從住處18樓的陽台墜落，現場無外力破壞打鬥痕跡，也無留下遺書，案發前，郭男有向家人透露，因經營公司，在外欠下大筆債務，已需就醫吃藥，控制精神狀況，不過詳細金額，郭男沒有向家人透露，是否與死因有關，有待檢警後續釐清。
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