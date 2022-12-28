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年關將近 北市警提醒詐團近期常用防疫補助、確診津貼行騙
台北市警中正一分局今天呼籲，年關將近，詐欺集團近期常假借「防疫補助」、「確診津貼」等理由，騙取民眾存簿或提款卡作為人頭帳戶再行詐騙，民眾接獲相關訊息切勿上當，本分局也會持續與轄內金融機構及超商建立聯繫窗口，共同防止詐騙橫行。
分局指出，如轄區介壽路派出所上月26日接獲他轄派出所轉報，一名蔡姓女子遭詐欺集團以提供「疾管署防疫補助」為由，請被害人將提款卡寄送到便利超商，介壽所員警獲報後立即通知超商店長注意包裹。
過了2天後，20歲的張姓男子上月28日搭乘計程車到北市中正區要領取包裹，超商店員見狀通知轄區員警，警方抵達，經盤查張男承認當起詐騙集團取簿手，是受詐欺集團指示來領取包裹，只是對於包裹內容以及寄件人均一問三不知。
警方進一步查證身分時，意外發現張是被雲林犯下竊盜，遭雲林地檢署通緝，立即將他逮捕，詢後依詐欺罪嫌送辦。
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