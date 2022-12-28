苗栗20多人大混戰！ 4人受傷8車被砸 賓士車慘照曝光
國道1號苗栗縣銅鑼交流道高架橋下，20多人今天以棍棒、石塊混戰，警方接獲報案，現場1名傷者送醫，8輛被砸的轎車，警方循線陸續帶回14人，查出另有3人受傷自行就醫，4人傷勢並無大礙，全案進一步調查中。
苗栗警察分局今天上午8點多接獲報案，國1銅鑼交流道高架橋下方發生20多人聚眾鬥毆案件，立即調派警力趕到現場，發現8輛轎車的玻璃、車身遭砸，一地碎片及脫落的球鞋，1名26歲男子頭部、背部及左腳撕裂傷送醫。
警方到場採證，並成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，今天陸續拘獲14人到案，初步調查疑因行車糾紛，相約談判破裂，雙方20多人分持棍球棒、石塊相互攻擊、砸車，另有3人受傷自行就醫，警方持續緝捕涉案人員。
警方強調，對於聚眾鬥毆等暴力行為，將嚴正執法從重究辦，絕對不允許有暴力行為發生，全案進一步釐清鬥毆原因，並依聚眾鬥毆罪嫌究辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言