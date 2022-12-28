苗栗20多人大混戰！ 4人受傷8車被砸 賓士車慘照曝光

國道1號苗栗縣銅鑼交流道高架橋下，20多人今天以棍棒、石塊混戰，警方接獲報案，現場1名傷者送醫，8輛被砸的轎車，警方循線陸續帶回14人，查出另有3人受傷自行就醫，4人傷勢並無大礙，全案進一步調查中。

國道1號苗栗縣銅鑼交流道高架橋下今天上午20多人混戰，現場一片凌亂，警方循線帶人調查，查出另有3人受傷自行就醫。記者范榮達／翻攝

苗栗警察分局今天上午8點多接獲報案，國1銅鑼交流道高架橋下方發生20多人聚眾鬥毆案件，立即調派警力趕到現場，發現8輛轎車的玻璃、車身遭砸，一地碎片及脫落的球鞋，1名26歲男子頭部、背部及左腳撕裂傷送醫。

警方到場採證，並成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，今天陸續拘獲14人到案，初步調查疑因行車糾紛，相約談判破裂，雙方20多人分持棍球棒、石塊相互攻擊、砸車，另有3人受傷自行就醫，警方持續緝捕涉案人員。