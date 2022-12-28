台南4宮廟香爐又遭埋雞頭 「卡到陰」30歲男子被送辦

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，本月26日凌晨，先後遭人在香爐裡進生雞頭外，北區福隆宮也報案，台南市警二分局下午赴台中，將涉案30歲呂姓男子帶回調查，據了解，家人稱他卡到陰，所為僅為消災解厄，警方再次依涉褻瀆祀典罪函送台南地檢署偵辦。

台南市西羅殿的天公爐，上月27日清晨被男子埋入生雞腿。廟方認為他的做法影響廟譽，是一大忌諱，報請警方追查後，警方查出呂男涉案，據了解，他供稱，這樣做是為了個人還願。警方詢問後，依涉褻瀆祀典罪函送法辦。

未料，事隔數日，本月26日凌晨從1時30分起，呂男再次騎腳踏車到中西區中正路五瘟宮、總趕宮及水流城隍祠，都在香爐裡埋入生雞頭。警方據報後，成立專案小組比對，發現涉案男子留長髮、深著黑衣，黑褲，與呂男外形相符，研判為同一人所為。