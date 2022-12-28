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影／淡水馬路有輪胎！4車路過閃過 倒楣賓士車撞上
新北市淡水區前天有1輛中型巴士路過淡金路5段，車底下的備胎掉在路上，司機渾然不知逕自駛離。後續有4輛車路過、閃過，卻也都沒停下協助警示後車。結果被1輛倒楣的賓士車輾過，幸好只是車損人沒受傷，警方揪出巴士司機開罰。
前天下午2時許，47歲楊姓男子駕駛賓士車路過淡水區淡金路5段，赫見內側車道有1個輪胎，閃避不及輾過，導致車輛保險桿及底盤損壞。
警方事後調閱監視器，發現稍早有1輛20人座中型巴士經過事故地點之後，原本鎖在底盤後方的備胎，行進間脫落，直接掉在內側車道，司機沒有發現便駛離。
掉胎之後的30秒內，內側車道陸續有1輛轎車、3輛大卡車先後路過，都因為事先看見而閃過輪胎，但是沒人停車查看、協助警示後方來車。
第5輛是賓士轎車，駛近輪胎的時候剛好外側車道都有車，無處閃避也來不及煞車，硬著頭皮撞上輾過，車身一番跳動之後，保險桿及底盤損壞，連忙報警：馬路上有輪胎！
員警循線找到巴士車59歲林姓駕駛到案說明，警詢後依道路交通管理處罰條例第30條告發，將處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，幸好賓士車駕駛沒有受傷，否則巴士司機還要吊扣駕駛執照1年，就不能開車賺錢了。
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