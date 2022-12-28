夫妻騎重機上合歡山追雪 妻子高山症胸痛花蓮警助救護

高雄一對王姓夫妻騎重型機車上合歡山，有低血壓病史的王男妻子疑似急性高山症，出現呼吸困難及胸痛症狀，花蓮新城警分局合歡派出所員警即時救護，暗夜開了11公里山路，將病患交由南投仁愛分隊救護車下山就醫，成功救回一條生命。

合歡派出所昨晚7時30分接到觀雲山莊打來的求救電話，指有房客疑似出現急性高山症，需要送下山。員警深入了解，發現王姓夫妻從高雄共騎重型機車，趕在下雪前上山入住，但才騎到海拔2995公尺的小風口，有低血壓病史的王男妻子已出現呼吸困難及胸症情況。

王男載著妻子調頭往山下騎，心想到海拔較低2378公尺的觀雲山莊住宿，妻子的症狀況好一些，但到了傍晚，王男妻子的胸痛不減反而加劇。觀雲山莊員工得知，拿出純氧吸氧機供病患使用緩解症狀，並同步請求合歡派出所、南投消防局仁愛分隊協助救護。