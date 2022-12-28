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跟著虛擬美女投資虛擬貨幣 待業男被騙40萬還跟對方道歉
新北市淡水1名待業男子，在IG「被認識」使用美女照片的帳號，遵循引導陸續被騙40萬元投資虛擬貨幣，心中起疑詢問還被嗆「我是看你沒工作，帶你賺點錢」，嚇得他頻頻道歉認錯。後來打算再加碼36萬元，匯款時被銀行員發現異狀報警擋下。
這名28歲陳姓男子，3日在IG被陌生人打招呼，聲稱：「茫茫人海遇到你，可以認識一下嗎？」，他看照片是美女，還加LINE方便聊天，後來對方得知他待業沒收入，便熱心推薦下載「可以投資賺錢的APP」。
即便對方都用簡體中文打字，陳男仍無戒心，一步步遵循指示操作，分4次各花10萬元透過網銀轉帳購買虛擬貨幣，過程中雖曾起疑想詢問細節，卻被嗆「你如果覺得我別有用心，那就不聊了啊，賺錢是自己的事情，誰也不會逼你，對吧，人各有志」、「我還不至於騙一個比我小的弟弟吧！」、「我是看你沒有找到工作，帶你賺點錢」。
陳男因為還想多賺一點，擔心對方動怒撒手，嚇得頻頻道歉認錯。接著20日中午，他直接到淡水的中國信託銀行，打算臨櫃直接匯款36萬元加碼投資。
行員只是例行關懷詢問匯款用途，陳男卻支支吾吾顧左右言他，後來赫然發現他要匯款到警示帳戶，連忙報警求助。淡水警分局中山路派出所副所長羅勝昌、警員陳雅欣苦口婆心規勸，陳男才醒悟，放棄匯款。
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