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嘉縣母子雙亡陳屍屋內外…56歲子心肌梗塞 87歲母跌倒撞頭
嘉義縣溪口鄉昨天發現一對母子分別陳屍屋內外，檢警昨天相驗，初判56歲兒子因寒冷引起心肌梗塞死在床上多日，其高齡87歲母親則死在後門外，頭部有跌倒造成的外傷。
檢警今天表示，患有小兒麻痹的張姓男子與母親住在溪口鄉柳溝村的透天厝，張男住在民雄鄉的姊姊張婦昨天上午返回娘家探望時，發現大門深鎖，便準備從後門進入時，發現87歲母親仰躺在後門外，頭部有外傷，已無生命跡象。
檢警指出，張婦報警後進入屋內，發現弟弟張男則陳屍在2樓房間的床上，臉及手腳發黑，已死亡多日。
檢警昨天相驗，初步研判張男因近來天氣寒冷，引起心肌梗塞，死因為心因性休克，而張母疑似要從後門外出，不慎跌倒而撞擊頭部，因延誤送醫身亡，死因為意外。
警方表示，張男與母親同住，住家雖緊鄰馬路邊，不過是後門朝馬路，且住家周圍築起圍牆，張姓老婦倒臥在後門外，從馬路根本看不見；張男姊姊大約2週前才返回娘家，昨天再次回娘家時，卻發現母親及弟弟雙亡憾事。
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