快訊

打破大陸官場多項慣例！他接任國台辦主任 比劉結一大2歲

高凌風女兒幸福出嫁艾美獎名導 Janet曝光兩人私下面貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣母子雙亡陳屍屋內外…56歲子心肌梗塞 87歲母跌倒撞頭

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣溪口鄉昨天發現一對母子分別陳屍屋內外，檢警昨天相驗，初判56歲兒子因寒冷引起心肌梗塞死在床上多日，其高齡87歲母親則死在後門外，頭部有跌倒造成的外傷。

檢警今天表示，患有小兒麻痹的張姓男子與母親住在溪口鄉柳溝村的透天厝，張男住在民雄鄉的姊姊張婦昨天上午返回娘家探望時，發現大門深鎖，便準備從後門進入時，發現87歲母親仰躺在後門外，頭部有外傷，已無生命跡象。

檢警指出，張婦報警後進入屋內，發現弟弟張男則陳屍在2樓房間的床上，臉及手腳發黑，已死亡多日。

檢警昨天相驗，初步研判張男因近來天氣寒冷，引起心肌梗塞，死因為心因性休克，而張母疑似要從後門外出，不慎跌倒而撞擊頭部，因延誤送醫身亡，死因為意外。

警方表示，張男與母親同住，住家雖緊鄰馬路邊，不過是後門朝馬路，且住家周圍築起圍牆，張姓老婦倒臥在後門外，從馬路根本看不見；張男姊姊大約2週前才返回娘家，昨天再次回娘家時，卻發現母親及弟弟雙亡憾事。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

心肌梗塞 透天厝

延伸閱讀

曾批評俄國攻擊烏克蘭！俄富豪政客「香腸大亨」陳屍印度飯店泳池

嘉縣65至70歲長輩免費接種肺炎鏈球菌疫苗 今起網路預約

天冷心肌梗塞猝死殺手 醫師：心臟隱痛快求醫檢測

新莊獨居父心臟病發陳屍床上 臉慘遭7飼養犬啃食

相關新聞

科技執法烏龍！他禮讓救護車「紅燈越線」被開罰氣炸

科技執法盛行，卻有人為了要禮讓救護車，越線被開罰單！一名男子日前騎車行經中和區中正路，紅燈停等時，聽聞後方有救護車鳴笛聲...

台南4宮廟香爐又遭埋雞頭 「卡到陰」30歲男子被送辦

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，本月26日凌晨，先後遭人在香爐裡進生雞頭外，北區福隆宮也報案，台南市...

影／淡水馬路有輪胎！4車路過閃過 倒楣賓士車撞上

新北市淡水區前天有1輛中型巴士路過淡金路5段，車底下的備胎掉在路上，司機渾然不知逕自駛離。後續有4輛車路過、閃過，卻也都...

嘉縣母子雙亡陳屍屋內外…56歲子心肌梗塞 87歲母跌倒撞頭

嘉義縣溪口鄉昨天發現一對母子分別陳屍屋內外，檢警昨天相驗，初判56歲兒子因寒冷引起心肌梗塞死在床上多日，其高齡87歲母親...

夫妻騎重機上合歡山追雪 妻子高山症胸痛花蓮警助救護

高雄一對王姓夫妻騎重型機車上合歡山，有低血壓病史的王男妻子疑似急性高山症，出現呼吸困難及胸痛症狀，花蓮新城警分局合歡派出...

跟著虛擬美女投資虛擬貨幣 待業男被騙40萬還跟對方道歉

新北市淡水1名待業男子，在IG「被認識」使用美女照片的帳號，遵循引導陸續被騙40萬元投資虛擬貨幣，心中起疑詢問還被嗆「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。