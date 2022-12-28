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使用卡式瓦斯爐不慎爆炸2男女燒燙傷 注意4項步驟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉三塊厝1處魚塭工寮，下午近4點發生使用卡式瓦斯爐不慎爆炸燒燙傷意外，消防人員獲報將40歲女子及28歲男子，送衛福部朴子醫院救治。

消防局說，40歲女子及28歲男子，手腳3至4%燒燙傷，檢傷包紮後送醫，意外原因是使用卡式瓦斯爐不慎爆炸。

近日冷鋒連續來襲，天氣寒冷，民眾家中瓦斯使用量大增，鑑於卡式瓦斯爐罐爆炸燒燙傷事件，經濟部標準檢驗局提醒，使用卡式爐應特別注意以下事項：採購商品認明商品本體標示有「商品安全標章」。瓦斯罐上的環扣缺口要與卡式爐上的導引片正確接合，確保無漏氣現象。

使用的鍋具不可大於爐架，以免瓦斯罐受輻射熱影響內壓升高。爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。卡式爐安全裝置啟動致瓦斯罐跳脫時，切勿再壓回繼續使用。卡式爐具生銹可能導致安全裝置無法啟動，請勿再行使用。收存瓦斯罐時，應避免陽光直接照射、須置於陰涼、乾燥且通風良好處。

消防局呼籲使用卡式瓦斯爐，應注意以下4項步驟：安裝瓦斯罐時要注意是否有順利安裝完成。安裝完瓦斯罐後，壓下安全拉桿時，要注意是否漏氣。使用卡式瓦斯爐不要同時併排使用，以免因輻射熱造成意外。使用時不要使用過大鍋具，過大鍋具加熱時，會因為輻射熱造成瓦斯罐側蓋過熱發生意外。

嘉義縣東石鄉三塊厝1處魚塭工寮，下午近4點發生使用卡式瓦斯爐不慎爆炸燒燙傷意外，消防人員獲報將40歲女子及28歲男子，送衛福部朴子醫院救治。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉三塊厝1處魚塭工寮，下午近4點發生使用卡式瓦斯爐不慎爆炸燒燙傷意外，消防人員獲報將40歲女子及28歲男子，送衛福部朴子醫院救治。圖／讀者提供

爆炸 嘉義

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