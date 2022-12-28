聽新聞
test
0:00 / 0:00
使用卡式瓦斯爐不慎爆炸2男女燒燙傷 注意4項步驟
嘉義縣東石鄉三塊厝1處魚塭工寮，下午近4點發生使用卡式瓦斯爐不慎爆炸燒燙傷意外，消防人員獲報將40歲女子及28歲男子，送衛福部朴子醫院救治。
消防局說，40歲女子及28歲男子，手腳3至4%燒燙傷，檢傷包紮後送醫，意外原因是使用卡式瓦斯爐不慎爆炸。
近日冷鋒連續來襲，天氣寒冷，民眾家中瓦斯使用量大增，鑑於卡式瓦斯爐罐爆炸燒燙傷事件，經濟部標準檢驗局提醒，使用卡式爐應特別注意以下事項：採購商品認明商品本體標示有「商品安全標章」。瓦斯罐上的環扣缺口要與卡式爐上的導引片正確接合，確保無漏氣現象。
使用的鍋具不可大於爐架，以免瓦斯罐受輻射熱影響內壓升高。爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。卡式爐安全裝置啟動致瓦斯罐跳脫時，切勿再壓回繼續使用。卡式爐具生銹可能導致安全裝置無法啟動，請勿再行使用。收存瓦斯罐時，應避免陽光直接照射、須置於陰涼、乾燥且通風良好處。
消防局呼籲使用卡式瓦斯爐，應注意以下4項步驟：安裝瓦斯罐時要注意是否有順利安裝完成。安裝完瓦斯罐後，壓下安全拉桿時，要注意是否漏氣。使用卡式瓦斯爐不要同時併排使用，以免因輻射熱造成意外。使用時不要使用過大鍋具，過大鍋具加熱時，會因為輻射熱造成瓦斯罐側蓋過熱發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言