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苗栗通霄上百坪家具工廠全面燃燒 成品、材料付之一炬
苗栗縣通霄鎮通灣里通灣平交道旁一間家具工廠，今天下午3點左右發生火警，廠內一名工人發現火苗來不及撲救只能逃離，消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。
廠方負責人接到消息趕回查看，發現整間廠房付之一炬，心情相當沉重並低調表示，今天有開工上班，但當時僅一名工人在廠內，堆積的材料及成品很多，損失暫時難以估算。
現場工人則說，一開始是發現廠區外有雜草火警，他獨自拿水管去滅火，但聽到廠內傳出霹啪聲響時，火勢太大已難以撲滅。只好趕緊逃離並報案。
消防局表示，目前火場無人受困，火勢濃煙很大，因緊鄰鐵道，路口平交道限高，且出入道路狹小，大型水車根本難以靠近，拉水線灌救很困難，正積極滅火中。
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