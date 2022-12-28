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苗栗通霄上百坪家具工廠全面燃燒 成品、材料付之一炬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮通灣里通灣平交道旁一間家具工廠，今天下午3點左右發生火警，廠內一名工人發現火苗來不及撲救只能逃離，消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。

廠方負責人接到消息趕回查看，發現整間廠房付之一炬，心情相當沉重並低調表示，今天有開工上班，但當時僅一名工人在廠內，堆積的材料及成品很多，損失暫時難以估算。

現場工人則說，一開始是發現廠區外有雜草火警，他獨自拿水管去滅火，但聽到廠內傳出霹啪聲響時，火勢太大已難以撲滅。只好趕緊逃離並報案。

消防局表示，目前火場無人受困，火勢濃煙很大，因緊鄰鐵道，路口平交道限高，且出入道路狹小，大型水車根本難以靠近，拉水線灌救很困難，正積極滅火中。

消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。記者吳傑沐／攝影
消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。記者吳傑沐／攝影
目前火場無人受困，火勢濃煙很大，但因緊鄰鐵道，出入道路狹小，大型水車根本難以靠近，拉水線灌救很困難。記者吳傑沐／攝影
目前火場無人受困，火勢濃煙很大，但因緊鄰鐵道，出入道路狹小，大型水車根本難以靠近，拉水線灌救很困難。記者吳傑沐／攝影
消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。記者吳傑沐／攝影
消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣 火災

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