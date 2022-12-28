苗栗通霄上百坪家具工廠全面燃燒 成品、材料付之一炬

苗栗縣通霄鎮通灣里通灣平交道旁一間家具工廠，今天下午3點左右發生火警，廠內一名工人發現火苗來不及撲救只能逃離，消防局人車獲報到場時，整間上百坪鐵皮工廠已陷入全面燃燒，目前火勢正由警消人員撲滅中。

廠方負責人接到消息趕回查看，發現整間廠房付之一炬，心情相當沉重並低調表示，今天有開工上班，但當時僅一名工人在廠內，堆積的材料及成品很多，損失暫時難以估算。

現場工人則說，一開始是發現廠區外有雜草火警，他獨自拿水管去滅火，但聽到廠內傳出霹啪聲響時，火勢太大已難以撲滅。只好趕緊逃離並報案。