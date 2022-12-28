科技執法烏龍！他禮讓救護車「紅燈越線」被開罰氣炸

科技執法盛行，卻有人為了要禮讓救護車，越線被開罰單！一名男子日前騎車行經中和區中正路，紅燈停等時，聽聞後方有救護車鳴笛聲，向前騎好空出位置禮讓，沒想到事後竟收到「紅燈越線」罰單，被開罰900元。

該名男子氣的在臉書社團「我是中和人」發文，稱「科技執法大收穫，一張照片17台越線，收益將近2萬元」，指出「難道一個紅燈大家都等不了？警察大人如果耐心往下看2分鐘，就會看到救護車」，反諷「大人時間寶貴，沒時間當包青天，有問題去監理處申訴」。

他話鋒一轉說，申訴要舉證，不但要記得救護車車牌，最好有行車紀錄器加上正確時間，感嘆「我只是騎一台破舊機車，還得裝自救配備？」直呼「難怪政府稅收超收4500億，台灣發大財」。

該貼文破百則留言討論，有人說「因禮讓救護車越線被開罰，這虧吃得很悶」，有人說「禮讓是義務，守法也是義務，但申訴就是你家的事」，市議員金瑞龍也留言「我會向警察局反應，禮讓救護車應要協助民眾銷單，民眾申訴時也要從寬認定」。

對此，負責舉發的中和警分局回應，經查，發生時間是12月16日下午2點半，有民眾於中和區中正路、板南路口騎車紅燈越線，調閱科技執法監視器及路口監視器，確認該時段有救護車經過，民眾禮讓救護車事實，將主動發文交通事件裁決處撤銷紅單。

中和警方也提出修正建議，該路口科技執法鄰近醫院，常有救護車經過，惟科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認；也呼籲，若民眾有類似情形，請立刻聯繫警方，將主動撤銷罰單。