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公車肇禍母子雙亡…盧秀燕緊擁悲痛家屬 承諾全力善後

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市公車肇禍，李姓女子與外籍丈夫、1歲兒子昨日深夜遭豐原客運280路公車撞上，母子送醫不治。市長盧秀燕今到中國醫藥大學附設醫院探視傷者與家屬，抱著這名外籍丈夫不斷安慰，承諾市府會全力釐清這起交通事故的原因與責任，市府全力幫忙後續事宜。

盧秀燕未公開慰問死者家屬行程。她事後表示，發生如此悲劇，非常不捨又痛心，檢察官已到場訊問客運司機，並向外籍先生了解情況。

李姓婦人的先生是伊拉克籍，盧秀燕說喪葬方式市府尊重家屬，承諾持續慰問並全力協助。

豐原客運也派代表與家屬接觸與慰問，進行相關善後理賠程序。

針對媒體詢問公車業者後續管理是否會加強? 盧秀燕強調，市府一定會持續要求公車業者。

此案家屬反映當時公車車速非常快，盧秀燕說，此案肇事責任已由司法機關偵辦中，將由檢察官進一步釐清真相。

交通局表示，這起公車撞及行人的重大交通事故，為豐原客運280路公車昨日深夜行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人正在過馬路，造成兩死一傷的慘劇，已要求豐原客運調閱相關影帶，並配合警方釐清事故發生原因與責任。

初步調查，公車司機左轉時，疑因未注意到行人肇禍，除肇事者將面臨司法責任，市府也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時納入台中市公車評鑑扣點，影響該公司虧損補貼額度。

交通局指出，市區公車屬於大型車輛首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均已依規安裝行車視野輔助系統，輔助駕駛員避免發生交通意外，但為了更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統（ADAS：Advanced Driver Assistance Systems）」以有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。

台中市長盧秀燕緊擁死者家屬，表示不捨與悲痛。圖／市府提供
台中市長盧秀燕緊擁死者家屬，表示不捨與悲痛。圖／市府提供
台中市長盧秀燕安慰死者家屬，表示不捨與悲痛，並承諾會全力善後。圖／市府提供
台中市長盧秀燕安慰死者家屬，表示不捨與悲痛，並承諾會全力善後。圖／市府提供

盧秀燕 車禍

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