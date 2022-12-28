影／台中清水8車追撞一死三傷 驚險影片曝光

台中市清水區臨港路昨天發生8車連環撞車禍，1死3傷，驚險影片今天曝光，畫面中看到曳引車從外側車道下坡路段一路急駛，幾乎無煞車，追撞前方停等紅燈車，撞擊力道大，曳引車幾乎又撞又跳最後才停止。

昨天的驚險車禍造成死傷，有目擊駕駛今天提供行車影像畫面，當時臨港路下坡路段已有多車停等紅燈，曳引車從國道四號下交流道後，一路衝，狀似沒煞車，曳引車還沒開到車禍地點前，現場已傳出巨大聲響，畫面中再出現曳引車，撞上前車後彈跳再往左撞，沿路都是撞擊聲。

死亡婦人的兒子今天在臉書泣訴，他上月喪妻，如今母親死於車禍，他看到母親的身體狀況心都碎了，他寫：「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」，他自問，這個年要怎麼過。

死者陳姓婦人的兒子今天在臉書寫「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間趕到醫院急診室，看到母親因車身遭受擠壓後臃腫的身體心都碎了」，他忍痛簽下放棄急救結切書，跪送母親上靈車，他很難過。

他說上月才送走妻，接著又發生喪母意外，他同時間失去二位最心愛的女人，情可以堪，他這個年要怎麼過，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」。