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高雄移工手臂遭砂石場機具捲入 勞檢處：已前往勘查

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

今天近午，高雄市仁武區某砂石場一名移工，疑似操作大型機具不慎，右手臂遭捲入，現場濺血，場內人員見狀緊急通報救護，消防到場協助脫困，該名移工意識清醒，送往義大醫院治療。仁武警分局後續協助通報勞檢，高雄市勞檢處已派員前往了解。

今天中午11時23分許，消防接獲通報，仁武區仁安三巷某砂石場發生機器捲人意外，出動8車15人前往救援，現場20歲越南籍羅姓男子，疑似在操作大型機具時，欲撿拾掉落的垃圾，不明原因右手臂捲入機具中，當場濺血。

砂石場人員發現羅男出意外，趕緊通報119，消防到場後，協助羅男脫困，經緊急處置，由砂石場吳姓負責人陪同送往義大醫院治療。

仁武警分局表示，因現場無監視器拍攝，詳細事故原因仍待調查，目前已協助通報高雄市政府勞工局勞動檢查處，勞檢處也已派人前往事故現場勘查，釐清事發經過，砂石業者也會通知羅男所屬仲介單位做後續處理。

羅姓移工右手臂遭機器捲入，現場濺血。記者林品君／翻攝
羅姓移工右手臂遭機器捲入，現場濺血。記者林品君／翻攝
警消今天中午獲報，高雄仁武區20歲越籍移工，在砂石場操作機具，疑為撿拾垃圾，手臂遭大型機具捲入，消防到場協助脫困，緊急送往義大醫院救治。記者林品君／翻攝
警消今天中午獲報，高雄仁武區20歲越籍移工，在砂石場操作機具，疑為撿拾垃圾，手臂遭大型機具捲入，消防到場協助脫困，緊急送往義大醫院救治。記者林品君／翻攝
高雄仁武警分局表示，已協助通報勞動檢查處，但因現場沒有監視畫面，詳細事故原因仍待釐清。記者林品君／翻攝
高雄仁武警分局表示，已協助通報勞動檢查處，但因現場沒有監視畫面，詳細事故原因仍待釐清。記者林品君／翻攝

砂石 勞檢 高雄市

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