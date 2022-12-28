清水8車連撞致1死！上月喪妻今失恃 男泣訴：這個年怎麼過
台中市清水區臨港路昨天發生8車連環撞車禍，1死3傷，死亡婦人的兒子今天在臉書泣訴，他上月喪妻，如今母親死於車禍，他看到母親的身體狀況心都碎了，他寫：「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」，他自問，這個年要怎麼過。
死者陳姓婦人的兒子今天在臉書寫下，「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間趕到醫院急診室，看到母親因車身遭受擠壓後臃腫的身體心都碎了」，他忍痛簽下放棄急救結切書，跪送母親上靈車，他很難過。
他說上月才送走妻，接著又發生喪母意外，他同時間失去二位最心愛的女人，情可以堪，他這個年要怎麼過，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」。
死者兒子說，車禍是駕駛疏忽和道路設計不良，毀了一個家；死者弟弟陳寶照今天也痛訴，此路口常有國道四號大車開到下坡路段發生車禍，他說道路設計錯誤，應新設高架橋延伸國道四號到台中港，大車不要下交流道到臨港路，他希望姐姐是在此路口犧牲的最後一位；警方表示，將辦會勘提改善計畫。
清水區臨港路昨發生8車連環撞重大車禍，據了解，疑為28歲許男開曳引大貨車，從國道四號下來接臨港路，大貨車衝撞前方停等紅燈的7輛大小車子，1死3傷，一輛白色轎車被夾擊幾成廢鐵，車內女駕駛重傷仍在加護病房，女乘客急救不治。
陳寶照表示，國道四號主要通往台中港，大型車輛多，載貨重，大車從國四開到平面道路臨港路，如果煞車等問題，停等紅燈的小車容易被撞風險，臨港路是清水區甲南、國姓等五里居民出入的必經道路，高美及三美路口常發生車禍，附近還有一所國中和一所國小，居民陳情多年，希望國道四號下交流道到台中港，新蓋高架橋連接，讓通往台中港的大型車行駛，不要下交流道，保障小車交通安全，也避免平面道路塞車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言