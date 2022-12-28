清水8車連撞致1死！上月喪妻今失恃 男泣訴：這個年怎麼過

台中市清水區臨港路昨天發生8車連環撞車禍，1死3傷，死亡婦人的兒子今天在臉書泣訴，他上月喪妻，如今母親死於車禍，他看到母親的身體狀況心都碎了，他寫：「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」，他自問，這個年要怎麼過。

死者陳姓婦人的兒子今天在臉書寫下，「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間趕到醫院急診室，看到母親因車身遭受擠壓後臃腫的身體心都碎了」，他忍痛簽下放棄急救結切書，跪送母親上靈車，他很難過。

他說上月才送走妻，接著又發生喪母意外，他同時間失去二位最心愛的女人，情可以堪，他這個年要怎麼過，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」。

死者兒子說，車禍是駕駛疏忽和道路設計不良，毀了一個家；死者弟弟陳寶照今天也痛訴，此路口常有國道四號大車開到下坡路段發生車禍，他說道路設計錯誤，應新設高架橋延伸國道四號到台中港，大車不要下交流道到臨港路，他希望姐姐是在此路口犧牲的最後一位；警方表示，將辦會勘提改善計畫。

清水區臨港路昨發生8車連環撞重大車禍，據了解，疑為28歲許男開曳引大貨車，從國道四號下來接臨港路，大貨車衝撞前方停等紅燈的7輛大小車子，1死3傷，一輛白色轎車被夾擊幾成廢鐵，車內女駕駛重傷仍在加護病房，女乘客急救不治。