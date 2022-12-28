聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重孤獨老人在國小圍牆邊自焚 火勢撲滅已成焦屍
新北市三重區大同南路三光國小圍牆外側花圃，今天凌晨驚傳65歲李姓男子疑似自焚身亡。警方查出死者長期受氣喘慢性病所苦，案發之前騎單車至加油站購買汽油，還先回家一趟才又騎到事故現場，但是沒有留下遺書。
據了解，李男單身、無業，平日生活開銷由住在樓上的兄長接濟。今天凌晨1時許，三重警分局大同派出所員警巡邏路過三光國小，發現操場圍牆外花圃有一團火光，靠近驚見是一個人身上著火，連忙從旁邊店家拿滅火器噴灑並通報119。
消防隊將火勢完全撲滅，倒地男子已燒成焦屍，警方鑑識小組趕抵採證，現場有汽油味，但沒找到容器，旁邊1輛單車上有李男的身分證和1串住家鑰匙，隨即派員前往住處、通知家屬。
李男住家距離事故現場，騎單車大約10分鐘路程，員警調閱監視器發現，事發前他騎單車到中正南路、重新路口的加油站購買汽油，先回家一趟才又騎到大同南路，沒多久身上便起火燃燒。
警方在他家裡找到購買汽油的發票、沒有發現遺書，兄長說他長期受氣喘慢性病所苦，因為無業，平日時常騎著單車四處閒逛，但不清楚事發地點是否為李男常去的地方。家屬對死因沒有意見，已報請檢察官相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言