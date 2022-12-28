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影／三重孤獨老人在國小圍牆邊自焚 火勢撲滅已成焦屍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同南路三光國小圍牆外側花圃，今天凌晨驚傳65歲李姓男子疑似自焚身亡。警方查出死者長期受氣喘慢性病所苦，案發之前騎單車至加油站購買汽油，還先回家一趟才又騎到事故現場，但是沒有留下遺書。

據了解，李男單身、無業，平日生活開銷由住在樓上的兄長接濟。今天凌晨1時許，三重警分局大同派出所員警巡邏路過三光國小，發現操場圍牆外花圃有一團火光，靠近驚見是一個人身上著火，連忙從旁邊店家拿滅火器噴灑並通報119。

消防隊將火勢完全撲滅，倒地男子已燒成焦屍，警方鑑識小組趕抵採證，現場有汽油味，但沒找到容器，旁邊1輛單車上有李男的身分證和1串住家鑰匙，隨即派員前往住處、通知家屬。

李男住家距離事故現場，騎單車大約10分鐘路程，員警調閱監視器發現，事發前他騎單車到中正南路、重新路口的加油站購買汽油，先回家一趟才又騎到大同南路，沒多久身上便起火燃燒。

警方在他家裡找到購買汽油的發票、沒有發現遺書，兄長說他長期受氣喘慢性病所苦，因為無業，平日時常騎著單車四處閒逛，但不清楚事發地點是否為李男常去的地方。家屬對死因沒有意見，已報請檢察官相驗。

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警方調閱監視器，發現李姓男子騎單車去加油站購買汽油之後，還先回家一趟，再到事故地點沒多久身上便起火燃燒，疑似自焚。記者林昭彰／翻攝
警方調閱監視器，發現李姓男子騎單車去加油站購買汽油之後，還先回家一趟，再到事故地點沒多久身上便起火燃燒，疑似自焚。記者林昭彰／翻攝
三光國小圍牆外花圃驚傳男子疑似自焚，死者的腳踏車停在旁邊，警方鑑識小組正在採證。記者林昭彰／翻攝
三光國小圍牆外花圃驚傳男子疑似自焚，死者的腳踏車停在旁邊，警方鑑識小組正在採證。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，疑似自焚男子已成一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，疑似自焚男子已成一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
三重警分局大同派出所距離現場僅約100公尺。圖／取自Google地圖
三重警分局大同派出所距離現場僅約100公尺。圖／取自Google地圖

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