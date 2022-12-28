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影／ 國3南下77.3K關西段貨櫃車翻覆 車頭陷火海灌救中

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件，初步研判是車輛爆胎釀禍，導致貨櫃車翻覆在南下內側車道上，現場交通因此受影響；新竹縣政府消防局第3大隊火速派遣關西消防分隊等前往搶救，目前持續灌救當中，貨櫃車駕駛黃姓司機已脫困暫無大礙，整起肇事原因仍待釐清。

聯結車翻覆側躺意外，造成車頭瞬間起火，熊熊大火及黑煙瀰漫，影響國道交通。國道警方表示，聯結車輛禁止行駛內側車道，一度懷疑駕駛恐因超車或閃避車輛不當，失控導致車輛翻覆；但進一步發現事故車輛有爆胎的情況，因此改研判車輛因爆胎釀禍，黃姓駕駛確定排除酒駕釀禍，但事發原因仍待進一步釐清。國道警方也呼籲駕駛，車輛行經事發路段請小心慢行。

國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／記者王淑君翻攝
國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／記者王淑君翻攝
國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件。圖／記者王淑君翻攝
國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件。圖／記者王淑君翻攝
國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／記者王淑君翻攝
國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／記者王淑君翻攝
國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件。圖／記者王淑君翻攝
國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件。圖／記者王淑君翻攝
國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／竹縣消防局提供
國3南下77.3K關西段今早發生貨櫃車翻覆火燒車意外。圖／竹縣消防局提供

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