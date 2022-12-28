國道3號關西段貨車翻覆起火 疑似爆胎失控釀意外

國道3號南下關西路段，今天上午發生一起貨櫃聯結車翻覆意外，貨櫃車疑似是因爆胎，從中線失控往內線翻覆，沒想到禍不單行，車頭竟疑似連接的油管斷裂，在翻覆後不久便燃起大火，所幸駕駛死裡逃生，但仍造成後方嚴重回堵至龍潭。

據了解，駕駛貨櫃車的黃姓駕駛，今天上午正經國道3號南下77K處，在剛過關西服務區的一處彎道，整輛貨櫃車後斗疑似爆胎，突然失控側翻，還直接側躺壓往內線超車道，不過事發時車頭並未翻覆。

黃姓駕駛才要下車查看，突然車頭便燃起大火，不到幾分鐘整輛車頭便陷入火海，消防人員獲報立刻趕往現場撲滅火勢，但因火勢十分猛烈，一度造成後方其他用路人根本不敢通過，回堵車潮一路塞到龍潭。