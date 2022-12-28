聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道3號關西段貨車翻覆起火 疑似爆胎失控釀意外
國道3號南下關西路段，今天上午發生一起貨櫃聯結車翻覆意外，貨櫃車疑似是因爆胎，從中線失控往內線翻覆，沒想到禍不單行，車頭竟疑似連接的油管斷裂，在翻覆後不久便燃起大火，所幸駕駛死裡逃生，但仍造成後方嚴重回堵至龍潭。
據了解，駕駛貨櫃車的黃姓駕駛，今天上午正經國道3號南下77K處，在剛過關西服務區的一處彎道，整輛貨櫃車後斗疑似爆胎，突然失控側翻，還直接側躺壓往內線超車道，不過事發時車頭並未翻覆。
黃姓駕駛才要下車查看，突然車頭便燃起大火，不到幾分鐘整輛車頭便陷入火海，消防人員獲報立刻趕往現場撲滅火勢，但因火勢十分猛烈，一度造成後方其他用路人根本不敢通過，回堵車潮一路塞到龍潭。
國道警方指出，目前正在排除事故現場，初步研判為爆胎所致，事故並未造成人員傷亡，但提醒駕駛上路前應檢查胎紋、胎壓，避免行車時發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言