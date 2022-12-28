高雄男登錄3千張發票詐獎品 7旬母也淪共犯被起訴

高雄市經發局前年推出「振興購物嘉年華」抽獎活動，若抽中發票號碼，可憑消費發票領取消費抵用券，52歲賴男和72歲母親聯手，登錄2099張發票，等中獎後再變造發票號碼，領到價值3萬元的抵用券，不僅於此，去年還用同樣手法登錄944張發票，參加台酒公司活動詐得4條鑽石項鍊，直到承辦人發現發票是偽造，全案才曝光，高雄地檢署偵結，依詐欺、偽造文書起訴賴男、賴母。

振興購物嘉年華活動期間，若在高雄消費滿500元，可憑消費發票參加抽獎，每日抽出5名幸運兒，每名可領取1萬元「消費抵用券」。

檢警調查，有多項變造發票詐領禮品前科的賴男，從前年6月1日至8月31日止活動期間，以賴母和其他家人名義註冊活動網站，再接連登錄多組發票號碼，均為尾數相連的號碼，總計活動期間，共登錄2099組發票。

等到其中一組發票號碼中獎後，他再到某間超市購物，拿到真實發票後，利用剪貼等方式將發票變造成中獎發票，前年7月3日由賴母持中獎的發票，成功領到1萬元消費抵用券，之後再將兩組中獎發票交給不知情親友，請對方代為領取2萬元消費抵用券。

不僅於此，去年台酒公司舉辦消費抽獎活動，憑中獎發票可以換取價值2萬4600元的鑽石項鍊一條，賴男炮製同樣手法，登錄944組發票號碼，等中獎後再拿變造的發票兌獎，總共對中4組發票，換到4條鑽石項鍊。

結果負責核發禮品的東森公司，發現賴男寄回的發票有變造痕跡，經比對後確認發票是偽造，要求賴男歸還禮品，賴母接到東森公司電話後，還沒拆開東森寄來的包裹，就將整箱獎品原封不動寄回公司。

檢調接獲高雄市經發局、台酒公司報案後展開偵辦，但賴男全程否認偽造發票，賴母坦承有到經發局兌換消費抵用券，但辯稱中獎發票是她「撿來」的，她沒參加台酒公司活動，不知道寄回的包裹是中獎的鑽石項鍊。

但檢方依據活動網站註冊資料，確認賴男所填的手機門號、信箱等，都是他持有，至於賴母，當時她寄回鑽石項鍊時，東森所寄的包裹並未載名是「活動贈品」，賴母卻在寄件時，於貨品內容物一欄填寫「活動贈品」，可見她對於兒子變造發票兌獎全程知情。