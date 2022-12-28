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振奮！彰化3歲童遭虐昏迷1個月張開眼睛

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子今年11月涉嫌共同虐打張女3歲男童，導致男童顱內出血，重度昏迷，昏迷31天後，終於在近日張開眼睛，也拿掉氧氣面罩，可以自主呼吸，讓醫護人員大為振奮，但男童因目前身體狀況仍十分虛弱，醫師建議仍需在醫院經相當程度照護，還不適合出院安置。

彰基醫院神經外科醫師張尚文指出，男童剛送來昏迷指數只有3，經過緊急手術和加護病房搶救，一度也狀況危急，但目前生命徵象穩定，腦壓恢復正常，可以張開眼睛，但意識還沒有很大進展，不過3歲的幼童恢復潛力一定比大人好，男童現在以鼻胃管飲食，消化狀況良好，神經外開和小兒加護病房不會放棄希望。

張尚文也有感而發說，因許多醫護同仁都為人父母，看到這樣男童相當不捨，會盡全力幫助他，陪他度過，男童現在身體狀況還需要在醫院相當程度照護，還不適合出院安置。

檢警調查，案發於11月25日、26日，因小孩管教問題，男童被生母張女用衣架及愛的小手暴打，生母友人陳男則是用腳踹踢男童頭部，導致他身體上下出現多數瘀痕及腦出血，11月27日下午2點30分左右，男童被生母親送往卓醫院，院方發現男童全身瘀青且意識昏迷，張女也聲稱孩子遭到同居男友虐打，緊急通報119。

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彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲男童，導致顱內出血，重度昏迷，經搶救目前已能張開眼睛。圖／彰化縣府提供
彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲男童，導致顱內出血，重度昏迷，經搶救目前已能張開眼睛。圖／彰化縣府提供

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