快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因寒流中風 桃園獨居男倒地6天被熱心房東救一命

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名獨居男子因氣溫驟降，身體右半部突然失去知覺，倒臥在地無法動彈，他的房東長達6天找不到人，於是向警方報案，員警到場後與房東一同開鎖進入，發現徐男倒在地上反應微弱，立即通知救護人員前來，及時救回一命。

一名房東昨晚11時許至大園警分局三菓派出所報案，稱他已多日未見到房客徐姓男子（58歲），不論致電或在住處外敲門均無回應，擔心獨居的徐男發生意外，便請警方一同前往關心。

警員蘇承宇、張興全獲報前往查看，但敲門後依然無人回應，經聯繫徐男任職的計程車行，對方也表示徐男已6天沒上班，員警覺得有異，隨即請房東持鑰匙開門，一進門就看到徐男倒臥在地上奄奄一息、無法動彈，隨即以棉被覆蓋幫助保暖，並通知救護人員前來送醫。

徐男的家屬接獲警方通知後，隨即趕到醫院陪同；家屬表示，徐男有心血管疾病，可能是最近天氣變化大，才會發生這樣的意外，幸好有房東和員警的熱心積極，才能及時救回徐男性命，非常感謝房東及警、消人員的幫忙。

大園區徐姓男子因天冷中風，倒地6天，昨在熱心房東報案下獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區徐姓男子因天冷中風，倒地6天，昨在熱心房東報案下獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區徐姓男子因天冷中風，倒地6天，昨在熱心房東報案下獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區徐姓男子因天冷中風，倒地6天，昨在熱心房東報案下獲救。記者楊湛華／翻攝

房東 獨居 心血管疾病

延伸閱讀

兩波寒流高雄蓮霧災損嚴重 農民：人都受不了何況水果

寒流輪番報到 台北街頭見楓葉轉紅

英國分析：運用AI診斷中風 康復患者增兩倍

心臟在發抖，增加中風危機？！

相關新聞

今年交通事故死傷均增 王國材點名5連任縣市死亡數最多

我國交通環境被外媒評論為「行人地獄」，交通部今天召開道安說明會公布，今年1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同...

影／三重孤獨老人在國小圍牆邊自焚 火勢撲滅已成焦屍

新北市三重區大同南路三光國小圍牆外側花圃，今天凌晨驚傳65歲李姓男子疑似自焚身亡。警方查出死者長期受氣喘慢性病所苦，案發...

影／ 國3南下77.3K關西段貨櫃車翻覆 車頭陷火海灌救中

國道3號南下77.3公里關西路段，今天上午11點許發生一起聯結貨櫃車火燒車事件，初步研判是車輛爆胎釀禍，導致貨櫃車翻覆在...

國道3號關西段貨車翻覆起火 疑似爆胎失控釀意外

國道3號南下關西路段，今天上午發生一起貨櫃聯結車翻覆意外，貨櫃車疑似是因爆胎，從中線失控往內線翻覆，沒想到禍不單行，車頭...

高雄男登錄3千張發票詐獎品 7旬母也淪共犯被起訴

高雄市經發局前年推出「振興購物嘉年華」抽獎活動，若抽中發票號碼，可憑消費發票領取消費抵用券，52歲賴男和72歲母親聯手，...

因寒流中風 桃園獨居男倒地6天被熱心房東救一命

桃園市大園區一名獨居男子因氣溫驟降，身體右半部突然失去知覺，倒臥在地無法動彈，他的房東長達6天找不到人，於是向警方報案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。