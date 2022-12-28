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因寒流中風 桃園獨居男倒地6天被熱心房東救一命
桃園市大園區一名獨居男子因氣溫驟降，身體右半部突然失去知覺，倒臥在地無法動彈，他的房東長達6天找不到人，於是向警方報案，員警到場後與房東一同開鎖進入，發現徐男倒在地上反應微弱，立即通知救護人員前來，及時救回一命。
一名房東昨晚11時許至大園警分局三菓派出所報案，稱他已多日未見到房客徐姓男子（58歲），不論致電或在住處外敲門均無回應，擔心獨居的徐男發生意外，便請警方一同前往關心。
警員蘇承宇、張興全獲報前往查看，但敲門後依然無人回應，經聯繫徐男任職的計程車行，對方也表示徐男已6天沒上班，員警覺得有異，隨即請房東持鑰匙開門，一進門就看到徐男倒臥在地上奄奄一息、無法動彈，隨即以棉被覆蓋幫助保暖，並通知救護人員前來送醫。
徐男的家屬接獲警方通知後，隨即趕到醫院陪同；家屬表示，徐男有心血管疾病，可能是最近天氣變化大，才會發生這樣的意外，幸好有房東和員警的熱心積極，才能及時救回徐男性命，非常感謝房東及警、消人員的幫忙。
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